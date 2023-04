El programa Generació digital d’iCat arriba avui a l’edició número 1.000. Per commemorar-ho, l’espai dirigit i presentat per Albert Murillo recuperarà, a partir d les 10 h, alguns dels documents sonors més destacats durant dues dècades en emissió, com ara les entrevistes al creador del Tetris, Alexey Pajitnov. A més, el programa recuperarà les converses amb Dimitri Glukhovsky, autor de la novel·la de ciència-ficció adaptada a videojoc Metro Last Light, i amb Ana Oliveras, experta en esports electrònics.

Els oients també podran redescobrir el reportatge sobre el mític videojoc dels anys vuitanta La Abadia del Crimen, que inclou un homenatge a Paco Menéndez i permet sentir les veus de Juan Delcan, Gonzo Suárez i Antonio Giner. I un altre moment seleccionat és quan, des del Festival Sonar, Xavier Serrano va tocar la peça GD amb l’únic ajut d’una consola Nintendo Switch. Generació digital, aleshores amb el nom de Game Over, va néixer l’any 2002 a la desapareguda emissora Ona Catalana.