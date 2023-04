David Victori i Jordi Vallejo vénen de dirigir Sky rojo (el primer) i El inocente (el segon), així que saben perfectament com manejar el ritme al thriller. Ho demostren novament a Tú también lo harías, la nova sèrie espanyola de Disney+ que arriba avui a la plataforma, en què plantegen a l’espectador un dilema moral, arran del succés que desencadena la trama: un atracament a la línia d’autobús que connecta l’aeroport de Barcelona amb Manresa.

Durant el robatori, els tres lladres acaben morts, l’assassí aconsegueix escapar-se i els sis testimonis afirmen que són incapaços d’identificar el fugitiu. Però l’agent Fran Garza (Pablo Molinero) i la seva companya Rebeca Quirós (Ana Polvorosa), encarregats de la investigació del cas, estan convençuts que han fet un pacte de silenci per protegir l’home que els va salvar en una situació tan extrema.

«A mi una cosa que m’estimula com a espectador és que la ficció em convidi a prendre una posició molt activa respecte al que estic veient. Per això la sèrie està dissenyada perquè tingui molta adrenalina però, sobretot, perquè estableixi un diàleg molt directe amb l’espectador i el repti», reconeix Victori, director de No matarás, la pel·lícula que li va valer a Mario Casas el seu únic Goya.

Qui té clar des d’un primer moment que el responsable de les morts dels atracadors és un heroi que no es mereix anar a la presó pel que ha fet són les xarxes. La notícia es viralitza i comencen a parlar-ne com «El Justiciero», sota el hashtag #TuTambiénLoHarías. Així que l’opinió pública es posiciona a favor seu i en contra de la policia. «Les noves tecnologies fan que avui ens posicionem de forma molt radical sobre els esdeveniments que observem i, sobretot, que ens expliquen. És molt fàcil fer-ho quan la informació que tens és molt simple, però quan la informació s’estén davant teu, és cada més complicat prendre una decisió», explica Victori.