Crits, sorolls a deshores, brutícia, impagaments... En un veïnat hi ha centenars de molèsties que, de no evitar-se o solucionar a temps, es converteixen en un problema enquistat i de molt difícil remei. Per a evitar conflictes, el millor és prevenir-los. Compartim sis estratègies per a evitar o minimitzar aquest tipus de conflictes.

1. Prevenir els conflictes. Cal intentar-ho i tenir una actitud respectuosa. 2. Ser amables, però sabent mantenir les distàncies. Cal ser educats i amables amb els veïns, però convé no confondre veïnatge amb amistat, ja que es poden crear malentesos. 3. Davant els morosos, flexibilitat però amb la llei a la mà. Dialogar i negociar una manera de pagament alternativa. 4. Obres! Sol·licitar permís per a fer-les i informar els veïns. 5. Sorolls? Si la festa d’un veí no deixa dormir i ha passat una hora prudencial, serà el moment d’acostar-se a la seva casa per a parlar amb ell; però sempre, amb un somriure i mesurant molt bé les paraules. Si la festa la fem nosaltres, cal avisar els veïns als quals pugui molestar i donar-los una hora aproximada de finalització. Així veuran que la intenció és molestar el menys possible. 6. Tenir normes d’ús clares de les zones comunes i respectar-les. Perquè la convivència sigui harmoniosa, han de ser claríssimament clares les normes d’ús de zones comunes com la piscina, la cura del jardí, etc. Tot plegat, són passos i estratègies que es poden aplicar per evitar que els problemes de convivències a les finques veïnals es compliquin o s’eternitzin. La convivència és un valor que sempre cal aplicar en tots els àmbits i més quan diverses persones han de conviure en un espai molt determinat.