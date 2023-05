Filmin estrena el pròxim divendres 5 de maig Holy Spider, la darrera pel·lícula del reconegut director Ali Abbasi (Border). Es tracta d’un impactant thriller policíac basat en la història real d’un assassí en sèrie que mata en nom de Déu. La pel·lícula es va presentar a la Secció Oficial del Festival de Cannes, on la intèrpret iraniana Zar Amir-Ebrahimi va guanyar el premi a la Millor Actriu, guardó que també va obtenir a la Secció Oficial del Festival de Sevilla. A més, va estar nominada a quatre candidatures als Premis del Cinema Europeu, inclosa a Millor Pel·lícula, i va ser la representant de Dinamarca als premis Oscars.

Entre 2000 i 2001, Saeed Hanael va matar 16 dones en nom d’Al·là. El seu objectiu, les prostitutes; la seva motivació, netejar els carrers de pecat. Darrere dels seus passos hi ha la periodista Rahimi, interpretada per Ebrahimi, que viatja a la ciutat sagrada de Mashhad, a l’Iran, per investigar-lo. «Al principi, aquests assassinats no eren especialment polèmics», explica Abbasi, segons un comunicat de la plataforma. «Iran és un país infestat de crims, és molt habitual. La sorpresa va arribar quan una part de la societat va començar a referir-se a Saeed com a un heroi, al·legant que, en assassinar prostitutes, estava complint amb el seu deure religiós»