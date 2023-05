La cantant Rihanna posarà la seva veu al personatge de Smurfette (Barrufeta) a la nova cinta The Smurf Movie. Segons informació de mitjans locals, l’autora de temes com Umbrella també escriurà i enregistrarà cançons per al film híbrid d’acció real i animació de Paramount Animation, del qual també serà productora. L’artista i estrella de la música pop, que recentment va brillar per la seva actuació a la més recent Super Bowl, ja ha prestat la seva veu en altres ocasions per a projectes d’animació. El 2015 la cantant de Barbados va interpretar a Gratuity «Tip» Tucci a la pel·lícula Home.