Filmin suma des d’avui al seu catàleg la comèdia La dinastía del pastel, primera pel·lícula del dramaturg danès Christian Lollike. «Amb un humor corrosiu i gran perspicàcia», assenyala la plataforma en un comunicat, la cinta «ens enfronta als temes com la gordofòbia, la immigració, la cruïlla de cultures i les malalties mentals...». El film gira al voltant de Niels Agger (Nicolas Bro), el cap d’una fàbrica de pastissos molt frustrat amb la vida que lluita per salvar la seva empresa. Un dia coneix a Zeinab, una netejadora d’origen iraquià de qui els seus companys dubten pel simple fet de portar vel, que li canviarà la vida per complet.