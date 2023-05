Les sales de cinema acullen avui l’estrena d’Unzué. L’últim equip del Juancar, un documental produït pel departament d’Esports de TV3 sobre la lluita de Juan Carlos Unzué contra l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA). El film, que es podrà veure als Ocine de Girona, Blanes i Platja d’Aro així com als cinemes de Figueres i Olot, es va estrenar en la passada edició del Festival de Màlaga i, després del seu pas pels cinemes, arribarà a TV3 en obert el pròxim mes de setembre.

En el documental es veu l’evolució de la malaltia en la família Unzué-Elorza, apareixen testimonis de privilegi que acompanyen l’exentrenador del Girona en el seu dia a dia i es retrata la seva lluita particular per mirar de superar les adversitats que li planteja conviure amb una malaltia que li ha canviat la vida. Entre altres aspectes, es veu com l’exfutbolista ha hagut d’abandonar la feina i canviar de casa, un habitatge unifamiliar de tres plantes per un altre d’un sol pis.

«Aquest documental és un exercici majúscul de vida, que us farà sortir amb el doble de ganes de viure» va indicar, el passat dimecres al vespre, en un acte de presentació celebrat a Barcelona, Xavier Torres, codirector al costat de Jesús Muñoz i Santi Padró d’aquest documental.