Telecinco continua apostant pels concursos amb la tornada d’un dels seus formats més mítics. ¡Allá tu!, el popular programa que ja va emetre fa més d’una dècada, prepara el seu retorn a Mediaset amb una renovada versió que inclourà importants girs en la seva mecànica i que tornarà a comptar amb Jesús Vázquez com a presentador. Segons avança en una nota de premsa, el grup de comunicació ja treballa amb Gestmusic en la producció del renovat espai, que incorporarà nous elements i alguns girs en la seva mecànica.

Aquesta serà la tercera etapa de ¡Allà tu! a televisió. La primera es va emetre a Telecinco entre els anys 2004 i 2008, mentre que el 2011 va fer el salt sense gaire èxit a les tardes de Cuatro. Jesús Vázquez, que el juny del 2022 va renovar el contracte de llarga durada amb la companyia, tornarà a agafar les regnes d’un format després d’haver estat al capdavant d’altres apostes d’èxit com Idol Kids, Top Star, First Dates Café o Para toda la vida entre altres.

Al concurs ¡Allá tú!, els participants es reuneixen en un plató on cadascú manté en el seu poder una caixa. L’elegit ha d’anar escollint i obrint les caixes dels seus companys per conèixer els premis o quantitats de diners a les quals ja no podrà optar fins a quedar-se només amb una caixa al final, el premi de la qual és el que guanya.