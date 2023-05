TV3 ha obert el procés de selecció de concursants per a un nou reality, encara sense títol oficial, en el qual «deu urbanites» formaran parella amb «deu ruralites» amb l’objectiu de concursar plegats i convertir-se en «la millor parella de pagesos i pageses de Catalunya». Segons informa en un comunicat la cadena pública, els ruralites participants «hauran de tenir una àmplia experiència en el sector de la pagesia». Per contra, els concursants de ciutat «han de ser persones a qui la natura els avorreix o els posa de mal humor, que no veuen sentit al treball físic i que s’estimen més un mòbil que l’aire pur».

Un jurat «format per solvents professionals» del món de la pagesia serà l’encarregat de decidir quina parella és la guanyadora d’aquest format produït per TV3 i Shine Iberia. Els ruralites i urbanites que vulguin participar en el càsting del concurs «que torna a les arrels i posa en valor els costums de la pagesia i la manera de viure dels pobles», ja poden inscriure-s’hi a través del web tv3.cat/castingrural.