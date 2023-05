El creador de The Wire, David Simon, va anunciar dilluns que la plataforma de streaming HBO havia suspès el seu contracte després d’unir-se a la vaga de guionistes de Hollywood que va començar el 1 de maig passat. «El dia que HBO em va trucar per suspendre el meu contracte després de 25 anys escrivint televisió per a ells, jo estava fent el correcte», va tuitejar Simon, acompanyat d’un vídeo en què se’l veu participant a la vaga.

Tant Simon com els centenars de guionistes que han expressat les seves reclamacions contra les companyies de mitjans han estat utilitzant l’etiqueta #WGAStrong, que es pot traduir com a «WGA es manté fort», en referència a les sigles en anglès amb què es coneix el Sindicat d’escriptors dels EUA.

Després de no arribar a un acord per prorrogar el contracte que els vinculava amb l’Aliança de Productors de Cinema i Televisió (AMPTP), els membres de WGA ja han començat a rebre notificacions per part dels estudis sobre com afectarà aquesta interrupció de la seva activitat laboral. Companyies com Amazon, Disney, Netflix, Paramount, Sony, Warner Bros. Discovery, Apple i NBC Universal els han fet saber que els seus «serveis» i «compromisos» estan «suspesos» fins que es desconvoqui la vaga i que això podria afectar greument a les relacions contractuals.

Un d’aquests casos és el de David Simon que, a més de a The Wire, havia treballat en sèries i minisèries tan reconegudes com Generation Kill, Treme, The Deuce, La conjura contra America o Show me a Hero. La sèrie The Wire, de la qual Simon també va ser productor executiu, va començar a emetre’s el 2002 i la seva trama, basada en agents de policia de la ciutat de Baltimore que lluitaven contra el negoci del narcotràfic, es va popularitzar molt ràpidament. Considerada una de les produccions més icòniques de la televisió nord-americana en les últimes dècades, les cinc temporades de The Wire han comptat amb estrelles com Idris Elba o Michael B. Jordan, entre altres, en el seu repartiment.