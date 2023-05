Sálvame es prepara per al seu final a Telecinco després de 14 anys ocupant les tardes de la cadena. La nova direcció de Mediaset ha pres la decisió de cancel·lar l’espai de Jorge Javier Vázquez, que està donant els seus últims cops de cua de vida amb molt d’humor i amb algun dard al grup de comunicació pels seus nous plans empresarials. Tot i que el final del programa estava previst per al 16 de juny, el comiat tindrà lloc finalment una setmana més tard, el 23 de juny. Segons informa El Mundo, la companyia liderada per Alessandro Salem ha optat per endarrerir el final a causa de dificultats amb el nou projecte que ocuparà les tardes estiuenques de Telecinco.

Fins a l’arribada d’Ana Rosa Quintana al setembre, Sandra Barneda es posarà al capdavant d’Así es la vida, un format produït per Cuarzo (Banijay) obert a diferents temàtiques. Tanmateix, la presentadora catalana també va avançar el portal YoTele (El Periódico) agafarà les regnes del nou magazín que substituirà el Deluxe les nits dels divendres.