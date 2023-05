El compte enrere per a l’estrena de Baraja: la firma del asesino ja ha començat. Netflix ha fet oficial que la seva nova docusèrie sobre un dels successos més recordats de la crònica negra d’Espanya arribarà a la seva plataforma el proper divendres 9 de juny. La docusèrie produïda per Cuarzo aborda la història de l’assassí en sèrie que va sembrar el pànic i el terror a Madrid el 2003 (un any marcat l’índex de criminalitat més alt de la història recent del país). El projecte retrata el fenomen mediàtic sense precedents que va generar el cas i dissecciona la investigació al voltant del mateix, aportant nous elements a la trama que van més enllà del relat oficial i cronològic dels fets.

En aquest marc, l’equip de recerca de Baraja: la firma del asesino, liderat per Ricardo Pardo Liñares, ha aconseguit un accés excepcional a testimonis i proves (incloent-hi material sense precedents). De fet, la sèrie incorpora el relat de testimonis inèdits de víctimes supervivents, que reivindiquen el seu lloc a la història, comparteixen la seva visió de la investigació i aporten una nova perspectiva sobre el cas mai explicada. Recollides en més de 60 hores d’enregistrament, la docusèrie ofereix més de 20 entrevistes a figures clau del cas (incloent-hi periodistes, advocats, supervivents, familiars i amics de l’entorn més proper de l’acusat). Es tracta d’un projecte ancorat en un procés de producció i investigació exhaustiu que ha durat dos anys i que dona forma a una docusèrie basada en proves i testimonis contrastats. Així, continuant amb l’estela de ¿Dónde está Marta?, l’equip format per més de 40 professionals aporta un retrat diferenciador sobre el cas i la investigació de l’assassí a sèrie més famós de la història dEspanya. «El documental és interessant des del punt de vista social, el de la investigació i també des de com afecta la pressió mediàtica en un succés d’aquesta envergadura» afirma Marga Luis, productora executiva del projecte.