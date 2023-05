Cop d’efecte de Mediaset. La companyia ha tancat el fitxatge de Luján Argüelles, que tornarà a llarg termini a ser una de les principals estrelles del grup on va triomfar amb formats com ¿Quién quiere casarse con mi hijo?. L’asturiana s’ha convertit en el primer gran fitxatge de l’equip directiu encapçalat per Alessandro Salem per al rellançament de Telecinco i Cuatro. Ara, la presentadora es posarà al capdavant de ¡Vaya vacaciones!, un nou reality show que s’emetrà aquest mateix estiu, previsiblement al prime time de Telecinco, en què vuit parelles de famosos viatjaran a República Dominicana per retirar-se per un temps en un hotel de luxe amb tot inclòs.