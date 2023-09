El 3Cat buscarà el millor artista de les ungles de Catalunya en un talent show que s’estrenarà l’any que ve. El programa portarà per títol Èpic nails i constarà de sis episodis de 25 minuts. Comptarà amb la participació de 8 concursants que competiran per a convertir-se en el millor estilista d’ungles i aconseguir, així, un premi valorat en 15.000 euros per impulsar la seva carrera professional. A cada capítol els participants s’enfrontaran a una prova d’estilisme davant d’un jurat format per dues persones expertes: Debora Figueras, coneguda per haver-li fet les ungles a Rosalía, i Joan Liaño, exconcursant de la primera edició d’Eufòria i manicurista.