La presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, va anunciar ahir que el Consell de Govern de la CCMA impulsarà en els propers mesos la reobertura de les delegacions dels mitjans públics catalans a la Catalunya Nord i reforçaran les del País Valencià i les Illes Balears. Durant la sessió de control de la CCMA al Parlament, Romà va explicar que volen revertir la decisió realitzada per l’ens el 2013 de tancar la corresponsalia de Perpinyà. «Hem iniciat el procés per reobrir Perpinyà», va destacar. Pel que fa a les delegacions del País Valencià i les Balears, «es duplicaran efectius per fer les delegacions més fortes».

Durant la sessió de control, Romà va estimar que la CCMA tancarà el 2023 amb un dèficit de 31,9 MEUR, com a conseqüència de l’encàrrec de creació de la nova OTT la primavera passada. La presidenta de la CCMA va reivindicar que l’organització necessita poder destinar més esforços al màrqueting i ha recordat que ja s’han creat noves línies d’ingressos «complementaris». Una vegada més Romà va insistit que el cost dels mitjans públics catalans està per sota de la mitjana europea. Pel que fa a l’externalització de la producció, Romà va dir que la producció externa a TV3 és del 20% i va reivindicar que cal incrementar el nombre de produccions de sèries per donar «oportunitats» a la indústria catalana. En el terreny radiofònic, Romà va negar que la producció externa protagonitzi la major part de la programació. Va dir que, tenint en compte que gestionen quatre emissores i delegacions arreu del territori, la programació de la ràdio pública està realitzada el 81,10% per personal de la CCMA i un 18,9% per extern. Sobre el CEO, el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, va celebrar que l’emissora hagi empatat amb RAC1 en la pregunta sobre quina emissora escullen els catalans quan busquen informació. «Hem començat força bé», va celebrar sobre l’inici del nou curs.