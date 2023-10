La gala de lliurament dels Premis Goya 2024 ja té presentadors. Javier Calvo, Javier Ambrossi i Ana Belén seran els encarregats de conduir l’edició número 38 dels guardons, que se celebrarà a Valladolid el dissabte 10 de febrer del 2024. Els Javis seran els mestres de cerimònies dels prestigiosos premis en el seu millor moment professional, marcat pel gran èxit de crítica que està collint La Mesías a Movistar Plus+. Amb ells hi haurà l’actriu i cantant Ana Belén, que va rebre el Goya d’Honor l’any 2017. Tots tres recolliran el testimoni d’Antonio de la Torre i Clara Lago, que van presentar la gala del 2023 a Sevilla. Aquesta serà la setena vegada que els Goya se celebrin fora de Madrid.

Els Goya 2024 se celebraran a la Fira de Valladolid un mes abans de la cerimònia de la 96a edició dels Oscar, que se celebraran el 10 de març del 2024. La gala d’aquest any, en què As bestas es va alçar amb el guardó a la Millor Pel·lícula, va ser seguida per 2.684.000 espectadors a La 1 de TVE, fet que es va traduir en un 23,4% de quota de pantalla.