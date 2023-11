Després de l’èxit de les crides anteriors, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) del Departament de Cultura obren una altra convocatòria de projectes per difondre i descobrir la cultura catalana en totes les seves expressions. Alhora, la crida vol impulsar «la creació de nous talents i formats de continguts culturals innovadors i divulgatius d’entreteniment per als diferents canals de distribució de 3Cat», segons ha informat la mateixa CCMA.

La convocatòria té l’objectiu de contractar múltiples projectes audiovisuals que permetin generar continguts de valor que ampliïn el catàleg de consum a la carta i, més específicament, en l’àmbit digital, així com a la resta de canals de distribució de la CCMA. La crida és oberta a tot tipus de formats, cerca «propostes innovadores i projectes singulars» que, tant pel contingut com pel format, són poc freqüents en el panorama audiovisual actual. Es valorarà especialment «l’originalitat, així com la incorporació de nous recursos i llenguatges audiovisuals i formats transmèdia».