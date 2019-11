El Servei d'Urologia del Trueta rep el premi a la millor tècnica quirúrgica al congrés català de l'especialitat

El Servei d'Urologia de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta ha estat guardonat amb el Premi Joan Fígols a la Millor tècnica quirúrgica en el I Congrés Nacional Català d'Urologia celebrat els dies 10, 11 i 12 de maig al Perelló (Baix Ebre). El guardó és en reconeixement al tractament quirúrgic per via laparoscòpica de la fístula ureterovaginal, una tècnica molt complexa i molt poc habitual en aquest tipus d'operacions. La intervenció quirúrgica reconeguda amb aquest premi la va fer el doctor Lluís Cecchini, cap de Servei d'Urologia, a una pacient jove que presentava pèrdues d'orina arran d'una cirurgia prèvia.

Segons explica Cecchini, la tècnica de la laparoscòpia, és més complexa quan en el tractament quirúrgic cal fer algun tipus de reconstrucció. El fet d'haver de maniobrar l'utillatge mèdic a través de les incisions realitzades al pacient, fa que el clínic perdi molta mobilitat malgrat que es guanyi en visibilitat gràcies a la càmera que s'utilitza.

Aquesta va ser la primera intervenció quirúrgica que es va realitzar al Trueta per via laparoscòpica a una pacient amb aquesta patologia. Justament la incorporació del doctor Cecchini al centre hospitalari, reconegut internacionalment per l'ús d'aquesta tècnica, permetrà que es vagi introduint la laparoscòpia en alguns tipus d'operacions més complexes, que avui en dia encara es fan per cirurgia convencional.

Les intervencions per via laparoscòpica són mínimament invasives, de manera que el pacient es recupera molt més ràpidament que en les operacions realitzades amb cirurgia convencional, requereixen menys dies d'ingrés hospitalari i el pacient pot tornar a fer vida normal més aviat.