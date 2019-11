Què és el lupus?

Actualment es calcula que prop de 40.000 persones a Espanya pateixen lupus, majoritàriament dones. El nom d'aquesta malaltia procedeix de la veu llatina del llop. I es que sembla que, en temps passats, els pacients d'aquest trastorn autoinmune presentaven en molts casos greus lesions facials, comparables a les mossegades d'aquest animal.

Però, què és realment el lupus? Es tracta d'una patologia autoimmune, crònica i potencialment fatal que cada any augmenta entre els espanyols i l'origen de la qual és desconegut. Es caracteritza per una multiplicitat de símptomes i el lupus pot manifestar-se de diferent manera al llarg de la vida d'un mateix pacient.

El lupus pot atacar qualsevol òrgan o sistema i presentar un amplíssim ventall de manifestacions. No hi ha una causa única sinó que intervenen múltiples factors per al seu desenvolupament que influeixen en la malaltia del lupus i en les manifestacions clíniques així com en la seva gravetat, també molt variable en un continu que va des de quadres més lleus a altres més greus.

Les principals manifestacions del lups apareixen des dels 14 i 15 anys fins als 45 als 50 anys. Els estudis epidemiològics apunten que 1 de cada 2.000 habitants té una forma o una altra de lupus eritematós sistèmic, el que la situa en el límit de les malalties rares.



En què consisteix el lupus?

El lupus és un trastorn que consisteix en què el sistema immunològic de l'organisme considera erròniament com a cossos estranys invasors (com si fossin virus o bacteris) a cèl·lules, teixits i òrgans sans. Com a resultat, crea anticossos que ataquen i destrueixen aquests elements sans, el que causa inflamació, dolor i lesions en òrgans vitals com la sang, els ronyons, el sistema nerviós central i el cor; pot arribar fins a la mort del pacient.

Les seqüeles greus del lupus poden produir una important discapacitat. De cada deu pacients, nou són dones en edat fèrtil, ja que tot i que se sap que hi ha una predisposició genètica, els estrògens afavoreixen el desenvolupament de la malaltia. També el sol i l'estrès són desencadenants. Intervenen molts gens que influeixen en la codificació de proteïnes de l'organisme i els raigs ultraviolats són molt perjudicials per als pacients.



Causes del lupus

La principal causa del lupus és una fallada en el sistema immune, que se suposa que és determinat genèticament. Algunes condicions i circumstàncies fan que aquesta sentència s'expressi i es desencadeni la malaltia. Entre elles es troben: alteracions hormonals, ús d'anticonceptius orals, embaràs, exposició al sol, alguns medicament, i agents infecciosos.



Símptomes del lupus

Les manifestacions de la malaltia del lupus són molt variades. Canvien de persona a persona i fins i tot en la mateixa persona amb el pas del temps.

El lupus pot causar febre de llarga durada o febrícula, cansament, mal estat general, dolor articular o fins i tot inflamació articular, nafres a la boca, al·lèrgia al sol provocant una lesió envermellida a les galtes i nas amb forma de papallona, ??i en altres casos fins i tot afectació renal, pulmonar, del sistema nerviós i de la sang (disminució del nombre de glòbuls vermells, blancs o plaquetes).

La manifestació cutània més extrema produïa lesions a la cara que van motivar el nom de la malaltia, derivat del terme llatí per 'llop' ja que eren similars a la mossegada d'aquest animal, encara que aquestes lesions ja no es veuen en la pràctica clínica.

A més de les manifestacions cutànies entre els efectes del lupus es pot presentar artritis (inflamació en les articulacions) i aparèixer lesions inflamatòries en qualsevol òrgan, com ronyó o cor, que poden arribar a produir fallada dels òrgans, insuficiència, i fins i tot requerir un trasplantament.

El lupus és una malaltia que cursa a brots i hi èpoques en què hi ha molta activitat mentre que en altres sembla adormida, una cosa que pot succeir en diverses ocasions a la vida, unes vegades ser més lleu i altres més greu, a vegades incidir en un sistema o òrgan i en un altre moment en altres parts del cos.



Diagnòstic del lupus

No hi ha una única prova que confirmi el diagnòstic de lupus. El diagnòstic es realitza a partir de les manifestacions clíniques associades a proves de laboratori suggerents, de manera que arribar la seva determinació, de vegades resulta complicat.

A causa de la seva multiplicitat de manifestacions que poden assemblar la patologia a altres trastorns, poden passar mesos i anys fins que s'aconsegueix diagnosticar. Qualsevol inflamació mantinguda durant mesos com uveïtis, pleuritis o neuritis, entre d'altres, pot ser l'origen d'un lupus que més tard present altres manifestacions i ja passi pels estudis pertinents per al seu diagnòstic.

Per a això, es fa una anàlisi de les manifestacions clíniques i de les dades de laboratori. Es realitzen anàlisis que determinen els autoanticossos (antinuclears, anti-DNA i antifosfolipídics). Són 11 dades clíniques i de laboratori, si es tenen quatre o més d'aquests marcadors es diagnostica com lupus.



Tractament del lupus

El tractament d'aquesta complexa malaltia depèn de les seves manifestacions i de la seva gravetat. En la majoria dels casos hi ha recomanacions comunes com evitar el sol, ja que els raigs ultraviolats són l'enemic número 1 d'aquestes persones, el que significa que no poden anar a la platja, han de portar la pell coberta pel carrer i utilitzar fotoprotectors.

Els qui pateixen lupus solen patir cansament, problemes a la pell, les articulacions o el ronyó, pel que han d'adequar el seu ritme de vida a la malaltia i això suposa tranquil·litat i descans.

Bàsicament es realitza amb immunosupressors, constituint els glucocorticoides un pilar bàsic de la teràpia. L'elecció de l'immunosupressor depèn en gran mesura de l'òrgan afectat o la manifestació clínica concreta.

Per tractar el lupus s'empren medicaments d'altres malalties com la malària, que ajuden al sistema immune a funcionar millor, com en el cas del antipalúdic hidroxicloroquina. Segons l'activitat de la malaltia i els danys en els òrgans que estigui provocant, s'empren corticoides, immunodepressors i els empleats també en les malalties inflamatòries per frenar la inflamació, però a llarg termini tots aquests tractaments contra el lupus tenen efectes secundaris.