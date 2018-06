Els polls, una epidèmia que creix a l'estiu

Nens de tres mesos i septuagenaris. Tothom pot patir una infestació de polls. Quan s'apropa l'estiu, lluny de remetre, la possibilitat que aquests paràsits passegin pel nostre cap agafa més força, sobretot, entre la població infantil. Maria Vicario, titular d'un negoci per al tractament de la pediculosi, indica que la pujada de temperatures estival repercuteix en un augment del contagi del paràsit. L'últim focus són els vestits de surf. "I els campaments, colònies i casals d'estiu són mortals", agrega aquesta especialista. Igual que els cursos d'equitació o tots aquells esports on els nens comparteixen roba o algun element per tapar-se el cap.

Davant el dubte, recomana una mesura bàsica: passar la pinta per polls dues vegades per setmana. Això sí, que sigui bona, amb pues microacanalades, que si es passa bé, no deixa escapar un poll. "Hi ha molta llegenda urbana", subratlla Alba García, titular d'un altre negoci del sector. A dia d'avui no hi ha cap producte eficaç que elimini per complet aquest paràsit. De fet, amb el pas del temps s'han fet més resistents. "Els polls són tan antics com la humanitat. Hi ha mòmies amb polls", relata García com a exemple. Hi ha polls de tot tipus: grans, petits, enormes, rossos, de color molt fosc... "S'adapten al cuir cabellut", coincideixen ambdues especialistes, "i també van a tomb tenyit".



Què és el que provoca la picor?

Els polls (Pediculus humanus capitis) són uns paràsits que en picar el cuir cabellut deixen una secreció salival que provoca una picor intensa. La infestació afecta sobretot a la zona de la nuca i cal anar amb compte, si es rasca en excés, es poden infectar les ferides, provocant febrícula i malestar general.

Consells a tenir en compte