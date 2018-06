Cinc signes que t'indiquen que el teu cos no tolera bé la carn

Has notat que alguna vegada et trobes malament després de menjar carn? Si ha estat una cosa puntual pot ser degut a una simple indigestió, però si aquests capítols es repeteixen cada vegada que en menges és possible que tinguis intolerància a aquest aliment, de manera que has de visitar el més aviat possible el teu metge.

A continuació, desobrim els 5 signes als quals has d'estar atent si tens el pressentiment que la carn no et senta massa bé:



1. Diarrea i restrenyiment



Si després d'ingerir carn pateixes diarrea o per contra tens estrenyiment, és un clar símptoma que alguna cosa al teu aparell digestiu no està bé.



2. Inflor abdominal i gasos



Si digereixes malament la carn, el més segur és que tinguis una mala digestió. Ho notaràs perquè l'estómac se't infla, a causa de l'acumulació de gasos.



3. Sempre estàs cansat



Si et notes més cansat del normal, segur que la teva dieta hi té molt a veure. El teu cos agafa l'energia dels aliments que prens. Si un d'ells no es digereix bé, no tindràs l'energia que necessites per suportar el teu dia a dia.



4. Halitosi



Si tal com dius el teu cos no digereix bé la carn, és possible que també tingui problemes per descompondre's, el que farà que desprengui una mala olor que notaràs en el teu alè.



5. Pèrdua de massa muscular



La carn és una de les millors fonts de proteïnes i vitamina B12. Si aquests nutrients no els estàs digerint bé, el teu organisme no podrà reconstruir les fibres musculars danyades.