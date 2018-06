Vuit consells per triar les ulleres de sol adequades

Tenir cura dels nostres ulls és vital perquè són per tota la vida. Ara que arriba el bon temps i estem més exposats a la llum solar és molt important triar bé unes bones ulleres de sol perquè, com hem dit abans, els ulls són per a tota la vida, i no qualsevol ullera de mercat serveix per prevenir els danys del sol.

"Passem molt de temps davant del sol i l'ull pot anar patint a través d'aquesta llum ultraviolada, que pot danyar la pell, però també pot danyar l'ull i és molt important portar-los ben protegits", afirma en una entrevista amb Infosalus la presidenta de la Societat Internacional d'Optometria del Desenvolupament i del Comportament (SIODEC), Glòria Hermida. L'experta enumera els principals conceptes que hem d'atendre a l'hora de triar una bona ullera de sol, així com els errors que no s'han de cometre:

1.- Sempre triar seguint l'assessorament de l'optometrista, i comprar-les en un establiment òptic, ja que hi ha moltes tipologies en la intensitat del filtre. "Hi ha quatre categories: la 4 és la més fosca, que s'empra sobretot per la neu, la 3 és la més comuna i la tenen gairebé totes les ulleres, i la 2 i la 1 són lents menys tintades i deixen passar més la llum . En funció de la necessitat que tinguem haurem d'usar unes o altres ", aclareix.

2.- Cal que tingui filtre UV. Qualsevols ulleres que es venguin en una òptica compleixen amb els requisits contra la llum ultraviolada, que és el que pot perjudicar els ulls, però fora d'un establiment òptic no es garanteix que aquest estigui present.

"Portar una lent fosca i sense aquest filtre pot danyar molt l'ull perquè quan hi ha foscor la pupil·la s'engrandeix i deixa passar més llum. Llavors amb aquesta lent sense filtre UV entrarà molta llum, la nostra pupil·la estarà molt gran, i s'estarà perjudicant seriosament als nostres ulls ", aclareix.

3.- En referència als tons, Hermida assenyala que en general els miops veuen millor a través de les lents tintades en marró, mentre que els hipermetrops a través dels colors verds. També diu que hi ha lents amb molta curvatura i hi ha persones que no ho toleren. Per això, aconsella seguir les recomanacions de l'optometrista en tot moment.

4.- A l'hora de triar ulleres i vidres, diu que hi ha materials diferents, el més important és atendre les lents, que n'hi ha de vidre i orgàniques. Antigament s'empraven més les lents de vidre, però ara generalment totes són orgàniques. Aquestes es caracteritzen principalment perquè si cau la lent no es trenca, i a més perquè pesen menys. De fet, destaca que en lents graduades el vidre està en desús.

5.- Si la idea és comprar-se unes ulleres amb lents polaritzades Hermida sosté que no està mal pensat. "Són un gran avantatge, sobretot per a les persones que condueixen molt o són al mar, perquè polaritzen la llum i eliminen molts els reflexos i les brillantors", adverteix.

6.- Si s'està estudiant l'opció d'una lent mirall, la portaveu d'SIODEC destaca que, tot i que es tracta més d'estètica i aquestes no influeixen negativament en la salut visual, sí que assenyala que, "l'únic", es tracta de lents que cal cuidar-les una mica més perquè es nota més el deteriorament de la lent, els rayajos.

7.- Precisament, adverteix que a l'hora de comprar ulleres moltes vegades només ens fixem en la part estètica, i no seguim les indicacions del optometrista, quan el que ha de prevaler és la nostra salut visual.

8.- Segons la seva opinió, l ' "error més greu" a l'hora de comprar les ulleres és fer-ho fora d'un establiment òptic perquè no comptem amb l'assessorament necessari per a triar una bona ullera i perquè es desconeixen les condicions o característiques idònies de la porta mala sort, generalment de pitjor qualitat, i amb més bitllets per danyar els nostres ulls.