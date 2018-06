Recomanacions per evitar ofegaments a les piscines

Les piscines són llocs perfectes per divertir-se i fugir de la calor a l'estiu. No gaudir-les de forma segura, però, pot provocar greus accidents com l'ofegament, una de les deu principals causes de mort en nens i joves, segons un informe de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

En 2017, a l'Estat van morir ofegades 481 persones i fins al 31 de maig han mort 90 persones per aquesta causa, segons les dades de la Real Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme. El 80% dels casos es produeix en piscines.

Una persona adulta pot ofegar-se en un o dos minuts com a màxim, segons el Ministeri de Sanitat. Un nen, en només trenta segons. El temps equivalent a contestar un missatge de WhatsApp o a encendre una cigarreta pot suposar la diferència entre la vida i la mort.

Tal com explica a Europa Press el pediatre José María Lloreda, l'ofegament d'un nen és un "procés silenciós". Quan els nens s'ofeguen, no solen picar de peus ni demanar ajuda, sinó que inverteixen les seves energies a intentar sortir de l'aigua, movent els braços d'una manera que pot semblar un joc o que estan bussejant.



Com actuar en cas d'ofegament



Les piscines particulars són les que registren més ofegaments. Per això, l'Associació Nacional de Seguretat Infantil alerta que si un nen no contesta o no apareix, la piscina és el primer lloc al qual s'ha d'acudir.

Adonar-se amb rapidesa d'un ofegament és clau. I un dels errors més comuns que cometen els pares és no valorar els riscos d'una superfície poc profunda. Trenta centímetres basten perquè s'ofegui un nen.

Si l'ofegament es produeix en una piscina pública o comunitària, el primer que s'ha de fer és avisar al socorrista.

Una persona ha d'estar segura de les seves capacitats abans d'anar a salvar a una altra: "si una persona està ofegant-se i ens abraça pel coll pot posar-nos a nosaltres mateixos en perill", explica Carlos Urkía, tècnic del departament de Salut i Socors de Creu Roja.

Si la instal·lació no compta amb servei de vigilància, la prioritat és trucar al telèfon d'emergències (112).



Algunes recomanacions



Vigili constantment als nens quan estan en l'aigua o juguen prop d'ella.

Segueixi la regla 10/20. L'Associació Nacional de Seguretat Infantil recomana mirar a la piscina cada 10 segons, com a mínim, i comprovar que pot arribar fins a on es troba el menor amb el braç en menys de 20 segons.

Instal·li tanques al voltant de la piscina per evitar l'accés a l'aigua de nens sense vigilància.

Recordi que els flotadors no eximeixen als adults de vigilar als nens.

No subestimi el risc de les piscines inflables.