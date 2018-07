Vuit coses que mai cal fer a l'hora de curar una ferida

Fer-se una ferida és molt comú. No obstant això, en moltes ocasions, no sabem com actuar. És important conèixer la naturalesa de la ferida i saber com s'ha produït perquè pot ser determinant a l'hora de curar-la.

Segons la Creu Roja, a l'hora de curar una ferida no cal emprar cotó ni alcohol, ni aplicar pólvores, ungüents, ni pomades que continguin antibiòtics, ni remeis casolans. Tampoc cal extreure un objecte gran clavat en una ferida, doncs pot estar fent de tap i impedint que sagni.

També cal anar amb compte a l'hora d'utilitzar objectes tallants o punxants, i a les cases on hi ha nens cal anar amb compte a l'hora de desvestir-los, ja que les cremalleres poden enganxar-se a la seva pell.

En una entrevista amb Infosalus, l'infermer Andrés Roldán, de l'Associació Espanyola d'Infermeria Vascular i de Ferides (AEEV), i membre del grup de treball sobre el tractament de ferides i úlceres, destaca el que mai cal fer a l'hora de guarir una ferida:

1.- "No cal bufar, malgrat que ens ho hagin fet tota la vida. La boca està plena de bacteris", adverteix.

2.- Les ferides no s'han de deixar a l'aire. S'han de tapar per petites que siguin, encara que sigui un o dos dies. "Les ferides no es curen o cicatritzen més ràpid a l'aire lliure. La investigació ha demostrat que tapar una ferida ajuda a cicatritzar-la i a més la protegeix contra les infeccions", indica.

3.- Si hi ha una petita hemorràgia no cal treure del contacte amb la ferida la gasa o el drap, cal mantenir la pressió fins que desaparegui totalment el sagnat.

4.- Tampoc fer torniquets que poden causar lesió. Només han de realitzar-se si així ho valora algun professional sanitari.

5.- També és important saber que si la ferida té alguna resta incrustada, que pot ser perillosa, no s'ha d'extreure sinó acudir a Urgències.

6.- La crosta és un dipòsit de sang i productes de degradació dels teixits. És contraproduent perquè fa que la ferida s'assequi i genera un entorn sec que retarda la cicatrització. "La crosta fa que es generin cèl·lules noves, i a la llarga que la cicatrització no sigui la correcta",avisa Roldán.

Getty Images

7.- "L'aigua oxigenada se segueix utilitzant però aquesta no té pràcticament cap sentit aplicar-la a la ferida perquè irrita la pell, produeix dolor i dificulta la curació de la ferida. S'ha de descartar el seu ús en qualsevol ferida simple i domèstica perquè en general és un desinfectant de superfícies inanimades. L'alcohol no està indicat en les ferides, i només per desinfectar la pell per a la injecció, o qualsevol altra superfície inanimada; però no per netejar les ferides perquè causa dolor i sequedat", afegeix.

8.- No usar povidona iodada o clorexhidina la vegada. "Hi ha controvèrsia en els professionals sobre quan usar povidona iodada o clorexhidina. El que és clar és que no s'han d'usar tots dos alhora, ja que generen efectes adversos. També és molt important que no estiguin caducats. Ambdues es poden usar en ferides",assenyala.

Segons precisa, la clorexhidina és poc efectiva en ferides on se sospiti que pot haver-hi fongs i virus. No obstant això, la povidona iodada, encara que és més irritativa i pot fer mal en aplicar-la, no hi ha cap germen que se li resisteixi. Això sí, està desaconsellada en nens menors de dos anys, en embarassades, en mares que donen el pit, i en malalts amb problemes de tiroides.



Passos per curar una ferida

Des de la Creu Roja detallen els passos per curar una ferida: