Quant dura l'efecte del protector solar i altres respostes

Arriba l'estiu i un dels problemes més freqüents és l'exposició al sol i tot el que això comporta. Molts tendeixen a pensar que una bona protecció només és necessària si passem un llarg dia a la platja o a la piscina, però, l'exposició solar s'acumula i pot arribar a causar seriosos problemes al nostre organisme.

Una de les formes més eficients per protegir-nos de les radiacions és usar protector solar, des de locions a ungüents i bàlsams labials, però és imprescindible preguntar-se si utilitzem bé aquest tipus de productes



Els temps del protector solar

Els protectors solars són productes que actuen com a filtre per evitar que el sol danyi greument el nostre ADN, el que podria arribar a causar cremades, mutacions, arrugues i fins i tot càncer a les cèl·lules de la pell.

És per això que és crucial protegir-se amb loció solar si s'ha de passar un temps al sol; fins i tot quan el dia està ennuvolat les radiacions UV penetren a la nostra pell. Però els protectors solars no duren eternament. El factor de protecció solar (SPF) només és 100% eficaç fins a dues hores després de ser posat. A mesura que passa el temps el seu nivell de protecció disminueix, exposant el nostre cos als raigs solars, per la qual cosa és recomanable aplicar de nou el producte passada aquesta franja de temps.

Getty Images

Factor de SPF

El factor de protecció representa quant triguen els raigs a penetrar a la nostra pell i quin és el seu índex de protecció: amb un protector 50 la pell triga 50 vegades més en estar totalment exposada als raigs UV que si no tinguéssim protector solar.

Sabent això, el factor que ens convé depèn de la nostra edat i el tipus de pell. Els nens, per exemple, necessiten un SPF major perquè solen passar més temps a l'aire lliure i la seva pell és més sensible. Però per a una protecció al completa els experts recomanen utilitzar un protector amb factor 30 com a mínim, ja que amb un factor menor nostre cos seria vulnerable als raigs UV.

Getty Images

Les zones més sensibles

Hi ha parts del cos més sensibles a l'exposició del sol i a les quals hem de prestar atenció. El dors dels peus és una zona sensible que exposem constantment, així com les diferents parts de la cara amb les que hem de tenir especial cura, com són les ulleres, el nas, llavis o la part superior de les orelles, sense oblidar-nos del coll i les espatlles, que són ls zones que més exposem normalment.

També hi ha zones més delicades en funció del nostre cos. En general, les dones han de tenir cura amb la zona del pit, mentre que els homes han de prestar atenció al cabell.

Getty Images

Alguns consells per utilitzar la protecció solar

- És recomanable donar un marge d'actuació al protector solar perquè la pell l'absorbeixi correctament abans de l'exposició solar.

- Si entres en contacte amb l'aigua la protecció disminueix per la qual cosa s'aconsella renovar la loció, encara que estigui dins del temps recomanat.

- És més efectiu aplicar el protector sobre la pell seca.

- A més del protector s'ha de portar sempre roba adequada que ens protegeixi del sol com ulleres o barret i buscar ombra per evitar una exposició contínua.