Consells per evitar adiccions amb el mòbil Getty Images

Un estudi recent assenyala que 7,6 milions persones a tot l'Estat es consideren addictes al seu telèfon mòbil, que utilitzen una mitjana de tres hores i 51 minuts al dia. Aquestes dades posen de manifest un creixement en l'ús dels telèfons que en ocasions pot resultar perjudicial per als seus usuaris.

El doctor en Psicologia i Ciències de la Conducta i expert en addiccions a les noves tecnologies, Daniel Peña, explica que l'ús abusiu dels 'smartphones' actua com una espècie de "lladre silenciós i astut", ja que, sense que els seus amos en siguin conscients, aquests dispositius "roben temps, energia i atenció", arribant en ocasions a "empobrir les relacions personals" i fent "menys eficaces a les persones en les seves metes".

Peña afegeix que el "robatori" efectuat per aquests dispositius pot generar des d'una sensació de "insatisfacció vital" fins a problemes "emocionals i de salut". En aquest sentit, el psicòleg aporta una sèrie de consells per no arribar al punt de ser addictes al telèfon mòbil, que comencen perquè l'usuari es conegui a si mateix, ja que el comportament difereix segons la personalitat de cadascun.

L'especialista recomana marcar-se períodes en els quals revisar el mòbil, mentre se n'assignen uns altres en els quals està prohibit el seu ús. L'expert desaprova prohibir-lo d'una manera radical, ja que podria tenir lloc un "efecte rebot" amb pitjors conseqüències.

En aquest sentit, Peña aconsella investigar les raons que porten un usuari a utilitzar el seu terminal, en un intent per rebutjar hàbits tòxics i exercir autocontrol en les etapes inicials. Un exemple d'això és col·locar el telèfon en un lloc llunyà per reduir la temptació. L'expert també suggereix la realització d'activitats que millorin la capacitat d'atenció, com és el cas del 'mindfulness' -concepte que fa referència a la consciència plena de la meditació budista-.

En ocasions les persones pateixen FOMO, o por a perdre's alguna cosa, i actuen de manera irracional. En aquest sentit, el psicòleg recomana també aplicar la racionalitat, és a dir, intentar analitzar la situació i veure si realment el que ofereix el telèfon és tan important com per canviar les nostres emocions d'una forma negativa.