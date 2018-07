Set consells per evitar la pudor de peus a l'estiu

A l'estiu, els peus abandonen la tancada hivernal i surten a la llum, amb xancletes o sandàlies i passejades per la platja. També és moment de la suor i la pudor. Quina relació guarda la calor amb l'olor dels peus? Amb la calor hi ha major pudor de peus?

"En principi com més calor, hi ha major sudoració i com més sudoració hi ha, els àcids de la suor provoquen una maceració en la pell que la fan malbé i pot esdevenir una via d'entrada per microorganismes com bacteris, que són els que realment provoquen l'olor ".

Així ho explica Rafael Navarro, secretari general del Consell General de Col·legis Oficials de Podòlegs, que afegeix que la sudoració 'per se' no provoca pudor, sinó que és aquesta suor el que afavoreix la maceració de la pell. Per això, l'expert destaca que si ens fan mala olor els peus és degut generalment a que tenim una infecció, sobretot bacteriana.

Navarro adverteix que si portem un calçat que no és transpirable augmentarà la sudoració. En aquest sentit crida l'atenció sobre l'ocupació de calçat esportiu, de calçat barat, del calçat elaborat a partir de polipell o pells sintètiques, que en el fons són plàstics, i no deixen transpirar la pell.

Amb això, l'expert enumera les que, al seu parer, són les possibles solucions a aquesta pudor de peus a l'estiu:

1.- Acudir a l'especialista en primer lloc, bé sigui un dermatòleg o un podòleg, que determini el perquè d'aquest forta olor de peus. Ell prendrà una mostra de forma clínica que permetrà identificar si es tracta d'una infecció bacteriana o per fongs. "Hi ha persones que són més predisposades a tenir aquest dolor perquè suen més. Tenim més eines els podòlegs i dermatòlegs, que amb fórmules magistrals contenen una sèrie de productes que disminueixen molt la sudoració", indica.

2.- No automedicar i comprar la pomada per als fongs que anuncien a la tele. "És un error perquè potser no tenen fongs sinó bacteris i cal distingir entre aquestes infeccions", precisa el secretari general del Consell General de Col·legis Oficials de Podòlegs.

3.- Emprar el calçat adequat. "Totes les sabatilles d'esport no són de pell, igual que la major part de sabates que es comercialitzen en xinesos o les sabates barats, estan fets amb pell sintètica, que és un plàstic sintètic que imita la pell, i ens fa l'efecte borsa i no transpira nostre peu. Millor emprar unes sabates de pell que són més transpirables, o unes sabatilles de tela o un altre material més traspirable. i ara a l'estiu la sandàlia també va bé ", aconsella l'expert.

4.- Quan hi ha un excés de suor caldrà emprar un antitranspirant, bé en forma d'aerosol, de pols, però sempre utilitzar un antitranspirant. Hi ha materials i productes que taponen i afavoreixen la disminució de la hiperhidrosi com l'òxid d'alumini, principal element dels antitranspirants.

5.- Mantenir una bona higiene dels peus, sobretot entre els dits.

6.- Davant de qualsevol detecció d'una maceració de la pell, d'un picor, d'una pell més blanca o unes esquerdes, acudir a l'especialista. "Són signes molt característics, picor, una pell més blanca, esquerdes a la pell, tot són signes que ens donaran i dir que aquesta pell està malalta i per tant és una via d'entrada de microorganismes", postil·la.

7.- No emprar mitjons de cotó, sinó que siguin de material tècnic. "El mitjó de cotó absorbeix la humitat i la s'evapora, per tant, com més humitat hi hagi més es farà malbé la pell", afegeix. A més, adverteix que com més humit estigui el mitjó més butllofes hi haurà. Per això, recomana mitjons de fibres sintètiques, com els 'cool max', o els de lycra, o d'altres fibres acríliques que afavoreixen la transpiració del peu, l'evaporació d'aquest suor, i la prova és que sempre el mitjó estarà sec.