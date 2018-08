Deu consells per a evitar la contaminació electromagnètica en nens

Els darrers anys, els pares tenen a l´abast una sèrie de dispositius electrònics, a priori pensats per a fer-los la vida més fàcil. Alguns com les tauletes o els mòbils entretenen els petits i s´han convertit en un element més de joc; altres com el microones estalvien temps, i els vigilanadons, com el seu nom indica, controlen el nadó mentre dorm i els pares fan altres coses a prop de l´habitació on descansa. Tots aquests instruments generen ones electromagnètiques. Professors de la Universitat Oberta de Catalunya recorden que "hi ha estudis contradictoris sobre si l´ús d´aquests dispositius es pot traduir en més risc de càncer, però, davant la més mínima sospita que hi pugui haver alguna correlació, els experts aconsellen el principi de prudència".

Els professors de la UOC José Antonio Morán, enginyer de telecomunicacions, i Diego Redolar, neurocientífic, donen als pares un conjunt de consells sobre l´ús d´aquests estris que s´han acabat convertint en imprescindibles en el dia a dia familiar.



1. Mirar el contingut audiovisual per cable.

El consum de programes televisius o dibuixos animats per plataformes televisives que operen per internet com Netflix i televisors intel·ligents fa que a l´espectador li arribi el senyal sense fil, fet que l´exposa a una «radiació sense fil contínua que no és necessària», segons explica el professor Morán. Aquest professor és partidari de veure aquests continguts en un televisor o en un ordinador que estiguin connectats per cable, ja que en aquests casos la radiació electromagnètica que ens arriba és nul·la. Aquest expert explica que molts operadors de telefonia posen dispositius sense fil per evitar els cables, que són més costosos, però recomana al client que exigeixi a l´operador l´opció del cable. Al cap i a la fi, en farem un ús continu al llarg de la vida i no cal assumir riscos potencials si tenim sistemes alternatius.

2. Mirar els dibuixos al mòbil en mode avió.

Quan una criatura es baixa de YouTube un vídeo per a mirar-lo a la tauleta o al mòbil, aquell aparell radia constantment ones electromagnètiques. Els vídeos requereixen una demanda massiva de dades i són una font habitual d´exposició a aquestes radiacions. El professor Diego Redolar recomana primer baixar-se un episodi de dibuixos animats, una sèrie o una pel·lícula al dispositiu i després mirar el contingut fora de línia, canviant al mode avió. En aquests casos, el dispositiu no generarà cap mena de radiació.

3. No abusar dels altaveus sense fil.

Com tot a la vida, si es fan servir amb moderació, no passarà res; però, si els nens passen moltes hores escoltant música per mitjà d´aquests aparells, com qualsevol dispositiu sense fil, també estaran sobreexposats a les ones electromagnètiques.

4. De nit, tingueu el mòbil en mode avió o apagat i lluny de la tauleta.

Aquesta indicació és especialment recomanable si els nens petits dormen a l´habitació dels pares. També cal evitar carregar el mòbil al costat de la tauleta de nit. El professor Morán explica que en la mesura que sigui possible cal evitar l´impacte continu de les ones quan descansem, i això inclou parar els terminals, els repetidors i el wifi. «Quan descansem, el nostre sistema immunològic treballa més intensament i és important no alterar-lo perquè pugui fer correctament la seva funció», explica.

5. Procureu que el dormitori de l´infant sigui lluny de neveres.

Les neveres tenen uns compressors que emeten un camp electromagnètic al voltant, i, tot i que són de baixa potència, esdevenen també un sistema radiant. Si el dormitori toca paret per paret amb la cuina del veí, la radiació que pugui emetre el compressor de la nevera també pot afectar el descans nocturn.

6. El puré, al microones?

El professor Morán diu que el microones és un altre dispositiu que genera controvèrsia i hi ha estudis que el relacionen amb efectes perjudicials sobre els aliments, com l´estudi del Dr. Hertel que va concloure que s´alteraven els nutrients dels aliments cuinats amb microones. Aquest expert diu que és important apartar-se de l´aparell quan funciona, especialment en el cas de les dones si el microones és a l´altura dels pits per a evitar radiacions elevades en òrgans sensibles. Morán reconeix que hi ha molts estudis que en defensen l´ús, però recorda que la Unió Soviètica el va prohibir entre el 1976 i el 1992, o sigui que no és sobrer ser prudents en l´ús d´aquest aparell. Redolar subratlla un altre factor que s´ha de tenir en compte: els envasos de plàstic que no compleixen la norma per a anar al microones i que provoquen fuites que s´infiltren en els aliments.

7. Patirem més radiació quan tinguem menys cobertura al mòbil.

Fa anys, la presència d´antenes en teulats de les ciutats generava un debat públic sobre si l´antena podria tenir efectes nocius sobre la salut. Ara la societat ja s´ha habituat del tot a aquests elements radiants. Tant Redolar com Morán asseguren que la seva proliferació sí que ha acabat tenint un efecte positiu per a la radiació. «Si ets en una zona amb baixa cobertura, obligues l´aparell a buscar contínuament una antena per a connectar-se i el camp magnètic és més alt», explica Redolar. «Com més antenes, menys potència d´emissió dels mòbils hi ha, i això és bo», afegeix Morán. La conclusió és que preferentment s´ha de fer servir el mòbil quan el senyal de cobertura és complet, ja que amb poc senyal emet més radiació.

8. Vigilanadons amb una connexió Bluetooth.

La majoria són sense fil i funcionen amb el wifi, de la mateixa manera que un telèfon mòbil. En altres, la connexió és via Bluetooth. En aquests casos, explica Redolar, les connexions són més febles, de manera que, si la càmera és situada sobre el bressol i el nen és a sota, no li arriben ones de manera significativa.

9. Alerta amb els telèfons supletoris sense fil: també generen radiacions.

En cas que n´hi hagi algun a casa, la millor opció són els Eco Dect, que només radien quan parlem. El telèfon de tota la vida no genera cap mena de radiació.

10. No fer servir el mòbil amb la criatura a coll.

Mentre el nadó és a coll d´un adult, val més no fer-lo servir.



El neurocientífic professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC Diego Redolar explica que, a diferència dels adults, el cervell de nens i adolescents està en desenvolupament i no acaba de formar-se completament fins a vint anys. Davant d´aquesta situació aconsella ser cautelós i fer cas d´aquestes recomanacions, algunes compartides també per l´Acadèmia Nord-americana de Pediatria. En la mateixa línia es pronuncia el professor dels Estudis d´Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació José Antonio Morán. Explica que els infants són «més sensibles» a aquests camps electromagnètics que els adults i en dona també una explicació física. «El nostre sistema biològic és com un gran sistema de regulació que compensa les nostres constants vitals davant les situacions d´estrès que patim, cosa que es coneix com a homeòstasi», explica, i afegeix que «els nens petits estan en formació i són més sensibles a les alteracions externes. Hem de facilitar que el nostre sistema de regulació i el nostre sistema immunitari es desenvolupin en les millors condicions possibles».



Estudis contradictoris

El professor Redolar explica que el consens de múltiples estudis és que no hi ha una funció causal de l´exposició a camps electromagnètics de freqüència baixa en els càncers infantils, incloent-hi el cerebral. No obstant això, indica que un estudi recent sí que ha mostrat un vincle entre la radiació dels camps electromagnètics i el desenvolupament de tumors malignes en rates. És per això que els experts aconsellen fer servir amb prudència aquests dispositius. El professor Morán explica que alguns països ja adopten mesures, com França, que ha prohibit l´ús del wifi i de dispositius mòbils en escoles bressol i obliga a desactivar el wifi a les escoles d´educació infantil i primària, excepte quan es faci servir amb finalitats educatives.