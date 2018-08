Descobreixen «per error» un medicament per menjar greix sense engreixar-se

Un equip de científics de la Universitat de Yale, als Estats Units, ha descobert "per error" un medicament que podria revolucionar el món de la ciència en trobar una forma de bloquejar certs "portals limfàtics" per no engreixar-se si es menja en excés.

El projecte, coordinat i dirigit per Anne Eichmann i Feng Zang, es proposava crear un ratolí amb obesitat mòrbida, però van fracassar estrepitosament. "Vam crear un ratolí que menja greix però no s'engreixa", assegura Eichmann, professora de medicina i de fisiologia cel·lular i molecular.



Durant les primeres setmanes d'experiment, els rosegadors continuaven mantenint el seu pes inicial. Per això, l'equip va decidir aturar el projecte fins a descobrir que l'absència de dues molècules va ajudar a "tancar" gots especialitzats en el teixit limfàtic i evitar així, l'absorció de partícules de greix anomenades quilomicrons, tal com publica la revista Science.



En lloc d'incorporar lípids com greix, els ratolins que no comptaven amb els dos gens expulsaven els lípids i malgrat haver estat alimentats amb una dieta alta en greixos, guanyaven poc pes.



Aquest descobriment no podria ser aplicat en els éssers humans, tot i que, en comptes de modificar els gens podria idear-una forma d'inhibir certs receptors per produir el mateix efecte. A més, l'aplicació en persones obriria un debat centrat en "les raons ètiques" per portar-lo o no a terme.