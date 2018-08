Quin costat és millor per inclinar-se a l'hora de dormir?

Quan et poses al llit, tries dormir inclinat al teu costat esquerre o al dret? En general, mentre dormim, canviem de postura diverses vegades. Però la ciència assegura, amb informes cada vegada més freqüents, que és més aconsellable fer-ho a l'esquerra. Dit això, també hi ha un nombre important de persones que dormen cap per amunt, característica que se sol associar amb gent de caràcter més tranquil.

Dormir de costat és el que els científics coneixen com decúbit lateral. Aquestes són algunes de les raons per les quals s'aconsella fer-ho inclinat cap a l'esquerra:



Millora els processos digestius



El trànsit intestinal i el pas dels residus des de l'intestí gros al còlon es facilita si s'opta per tombar cap a l'esquerra. A més, s'evita que els àcids estomacals pugin cap a la boca, el que pot provocar refluxos gastrointestinals o acidesa. També s'afavoreix l'activitat del pàncrees.



Ajuda a l'activitat del cor



John Douillard, un dels metges més prestigiosos del món en matèries de salut natural i mètodes ayurvèdics, recomana dormir al flanc esquerre per fer més fàcil que el bombament de sang des del cor a la resta de l'organisme. La vena aorta traça una trajectòria arquejada cap a la part esquerra i arribar així a l'abdomen. Així mateix, s'ajuda al drenatge limfàtic.



Prevé l'aparició de la demència



Un estudi de la Universitat de Stony Brook, publicat a la revista 'Journal of Neuroscience', ha confirmat que aquesta postura és la més recomanable per al treball del sistema glinfàtic, que elimina les deixalles que estan presents en el sistema nerviós, com els denominats dipòsits de beta-amiloides.



Afavoreix la circulació sanguínia



Dormir sobre el costat esquerre allibera la vena cava, el que permetrà que la circulació de la sang sigui més fluïda i no trobi pressions. D'aquesta manera, la sang, amb tots els seus components bàsics, com l'oxigen, arribarà millor a tot arreu del cos. Altres estudis apunten, a més, que la conciliació del son és millor.



Beneficis durant l'embaràs



Molts metges aconsellen a les mares dormir cap al costat esquerre pels beneficis tant per a elles com per al fetus. D'aquesta manera, s'aconsegueix facilitar el fluid de la sang i els nutrients cap a la placenta. D'altra banda, els pulmons queden menys comprimits i la resta d'òrgans no suporten una càrrega excessiva o inadequada per part del fetus.



Millora l'estat de l'esquena



La columna vertebral queda més alineada si s'opta per inclinar cap al costat esquerre, el que permet un millor descans de tot el sistema muscular que envolta l'esquena. També és important que el coixí no sigui massa alta ni tampoc massa baix, ja que això exigeix ??més esforços als músculs del coll.