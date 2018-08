Per què hem de tapar-nos per dormir encara que faci calor?

Per què hem de tapar-nos per dormir encara que faci calor?

Ja pot cremar l'asfalt o que les mateixes mosques pereixin de calor ... però tot i així són moltes les persones que necessiten tapar-se per agafar la son. Una cosa incomprensible per aquells que han suat rius de suor durant les onades de calor que ens han assaltat aquest estiu.

Però el gest d'abrigar-de nit, més comú del que pensem, respon a una necessitat física. A l'hora d'anar a dormir la temperatura del nostre cos cau unes dècimes, de manera que durant la primera fase del somni tenim una sensació de frescor que ens porta a tapar-nos, encara que faci calor a l'ambient.

El factor que determina si algú es tapa o no, no depèn de la temperatura ambiental sinó del nostre metabolisme i temperatura interna. A més, hi ha altres factors que influeixen com l'excés de pes, que dificulta la regulació de la temperatura corporal.

De manera que davant les mateixes condicions, i fins i tot a la mateixa habitació o llit, una persona pot tenir la necessitat de tapar-se i, l'altra, de dormir completament desabrigada.

També es dóna el cas contrari, és a dir, aquelles persones que han començat a dormir sense cobrir-però que a meitat de la nit necessiten tapar-se amb el llençol. Segons Alice Hoagland, directora del Centre de Desordres del Son de Rochester, durant la segona meitat de les nostres hores de son nostre cos té més dificultat per regular la temperatura, de manera que passem a donar-nos calor amb una manta.