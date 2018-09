El Congrés dóna llum verda a la sanitat universal

El Ple del Congrés ha donat avui llum verda al decret d'universalització de la sanitat, que retorna l'assistència sanitària als immigrants irregulars en les mateixes condicions que els espanyols, sense que hagin necessitat de justificar la seva residència.

Tots els grups parlamentaris, a excepció del PP, han manifestat el seu suport a la convalidació del Reial decret llei, aprovat pel Consell de Ministres el passat 27 de juliol, així com que es tramiti com a projecte de llei, el que permetrà incorporar les aportacions dels partits.

La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, Carmen Montón, ha defensat a la cambra baixa la urgència que hi havia per utilitzar la fórmula del reial decret-llei, la mateixa que va fer servir l'anterior Govern del PP en la seva reforma sanitària, que va deixar sense targeta sanitària als sense papers, que ara queda parcialment derogada.

La norma, segons Montón, representa un "autèntic" canvi de model en l'assistència sanitària a Espanya, ja que la titularitat del dret a la salut es basa en la condició de ciutadania i es deslliga de la d'assegurat o beneficiari.

"Per l'anterior govern era urgent retallar drets; per al govern actual, és urgent recuperar-los", ha afirmat.

També existia urgència, segons Montón, per garantir la seguretat jurídica dels professionals i harmonitzar i donar cohesió territorial a l'accés a la sanitat, ja que les comunitats que no estaven d'acord amb l'exclusió de la reforma del PP van adoptar solucions de manera desigual.

La norma reconeix al Ministeri de Sanitat les competències del reconeixement a l'assistència sanitària, en tant que les comunitats autònomes seran les encarregades de tramitar les sol·licituds i expedir les targetes sanitàries que acreditin els irregulars com a residents per poder rebre la prestació assistencial.

Per a això, el Ministeri ja ha enviat a les autonomies una proposta d'instrucció per a l'execució de la norma, i aquestes ja han plantejat les seves aportacions, com que l'assistència serà gratuïta en el període que hi ha entre el lliurament del document provisional i l'emissió de la targeta sanitària.