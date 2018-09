Les persones amb VIH en tractament tenen «risc zero» de transmissió del virus, segons un estudi

Les persones positives en VIH que segueixen un tractament amb antirretrovirals tenen "risc zero de transmetre el virus" a les seves parelles, segons ha conclòs l'estudi observacional Partner-2, el més destacat fet a nivell europeu a parelles d'homes homosexuals serodiscordants, ha explicat el director del centre comunitari BCN Checkpoint, Ferran Pujol.

En roda de premsa aquest dimecres, el responsable mèdic del BCN Checkpoint i investigador de l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, Pep Coll, ha explicat que es va fer un seguiment durant quatre anys a 783 parelles d'homes d'una quinzena de països, en les quals un era positiu en VIH i l'altre negatiu, i el 32% tenia relacions sexuals fora de la parella.

Durant el treball es van produir 15 infeccions per VIH: 11 d'aquestes persones van afirmar haver tingut relacions amb altres persones, per la qual cosa la infecció es va contreure fora de la parella, i en les quatre restants, l'estudi filogenètic del virus va mostrar que no coincidia amb el de la seva parella, per la qual cosa "no va haver-hi cap transmissió del virus del VIH".

Durant els quatre anys es van registrar 7.700 actes sexuals amb penetració anal sense condó --una mitjana de 43 anuals per parella-- i el 23% va tenir altres infeccions de transmissió sexual (ITS), sobre les quals Coll ha destacat que van demostrar que "no eren un factor de risc", com havien apuntat anteriors estudis.

El president de Projecte dels NOMS-Hispanosida, Michael Meulbroek, ha posat en valor les implicacions que té aquest estudi per a la salut pública, perquè "ha deixat clar l'evidència que el tractament amb els antirretrovirals és un mètode de prevenció", i pot ajudar a augmentar la detecció precoç, el tractament immediat i reduir les infeccions.

"No només impedeix transmetre el virus a altres persones, sinó que també protegeix la persona amb VIH d'una reinfecció", que implica infectar-se amb un subtipus de virus diferent al que es té, ha destacat, per la qual cosa considera que les conclusions, que es van presentar en la 22ena Conferència Internacional de la Sida a Amsterdam, són un missatge molt important.

Acabar amb la por

A més de les implicacions per a la salut pública, ha destacat les que tenen sobre l'individu: "La primera implicació és acabar amb aquesta por de sentir-te un perill per als altres, i gaudir de les relacions sexuals", ha afirmat, perquè en cas que es trenca el preservatiu o de no fer-se servir, no hi ha risc de transmissió.

Meulbroek ha considerat el preservatiu una "barrera important" en les parelles consolidades, i ha reivindicat que aquest descobriment implica millorar el plaer sexual, amb un efecte positiu sobre la salut mental i la qualitat de vida.

Ha reflexionat sobre que gran part de la discriminació és una herència dels anys 80, quan era una infecció potencialment mortal: "A molts països encara està criminalitzat el VIH, i no cal pensar només en els països de l'Orient Mitjà, sinó el Canadà i Suècia, on una persona amb VIH pot estar perseguida si no revela a la seva parella sexual que té VIH".

Pujol ha explicat que, malgrat aquesta evidència, s'han sentit qüestionats manta vegades, i encara que entén que molts metges rebutgin fer afirmacions absolutes i creure en un 100%, ha criticat que encara troben un cert "paternalisme" i incapacitat d'alguns professionals de transmetre la tranquil·litat que pot tenir actualment un pacient tractat.

Educació sexual

"La profilaxi és més efectiva que els condons", ha sentenciat, i ha cridat a acabar amb la idea que el sexe segur entre persones homosexuals implica fer servir condó, mentre que en ser preguntat pel posicionament de les administracions, ha afirmat que no n'hi ha prou en assumir l'efectivitat del tractament en la prevenció, sinó que també cal invertir-hi recursos.

"Puc entendre les reticències de la salut pública a precipitar-se, però davant d'aquesta evidència" és necessari educar en la diversitat sexual i des de petits a les escoles, no només amb intenció de prevenir el VIH sinó també de normalitzar la convivència amb persones seropositives.

Jordi San José, un jove que treballa per normalitzar la situació de les persones VIH positives, ha afirmat que espera que aquestes conclusions ajudin a normalitzar la situació, "perquè actualment hi ha moltes persones que segueixen tenint por", i hi ha grans asseguradores de salut que rebutgen persones per ser seropositives.

Són moltes les parelles que tenen por a estimar i enamorar-se, ha afirmat, davant la qual cosa ha reivindicat: "No hi ha res més eròtic que notar que t'estimen sense por", ha dit en la roda, que ha acollit el Hard Rock Cafe Barcelona en el marc dels actes en record del cantant de Queen Freddy Mercury, que va morir a causa de la sida.