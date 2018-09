Nens amb càncer i VIH, els més afectats pels moviments anti vacunes

Els pares que rebutgen les vacunes no només posen en risc la vida dels seus fills, sinó també la de menors amb càncer o malalties com el VIH o lupus, els quals tenen un sistema immunològic feble, afirma María del Carmen Espinoza, metgessa de l'Hospital General de Mèxic.

"Indirectament es posa en risc a aquests nens que no s'haurien de vacunar però perquè no poden a causa de la seva condició, no perquè no ho vulguin fer", assegura l'especialista que participa en el Segon Simposi Interinstitucional "Vacunar per donar oportunitats", que es desenvolupa a Jalisco (oest de Mèxic).

La tendència de no vacunar els menors a la qual donen el seu suport grups de pares de tot el món està propiciant que apareguin malalties que ja estaven superades a Europa i l'Amèrica Llatina com el xarampió, poliomielitis i la diftèria, eradicada fa 30 anys.

La malaltia de més risc en aquest moment és precisament el xarampió. "Ja tenim -afegeix- 11 països d'Amèrica Llatina que estan afectats amb xarampió ara i a Europa s'han reportat 41.000 casos, és l'any en què s'han tingut més casos en els últims 30 anys de la malaltia".

"Si els pares no s'informen de manera adequada comença a haver-hi problemes i això té a veure amb el que els arriba de les xarxes socials, que han tingut un paper important en la difusió de dades errònies", ha expressat. L'experta convida els pares de família a acostar-se a especialistes per conèixer més sobre les diferents vacunes, que defineix com "els medicaments més vigilats de la indústria farmacèutica"

"No hi ha estratègia en el món, ni tan sols els antibiòtics, que hagi salvat més vides que les vacunes", conclou. El Segon Simposi Interinstitucional "Vacunar per donar oportunitats" es desenvolupa amb l'assistència d'especialistes mexicans i és afavorit pel govern de Jalisco i l'empresa Sanofi.