Així t´avisa el cos davant d´un possible ictus

El 29 d´octubre se celebra el Dia Mundial de l´Ictus. Els accidents cerebrovasculars es produeixen quan hi ha una interrupció del flux sanguini en alguna zona del cervell. Poden ser de dos tipus, isquèmics, produïts per l´obstrucció de vasos sanguinis, o hemorràgics, pel trencament de branques arterials.

El nombre d´ictus en la població ha augmentat en els últims anys un 20% i s´espera un altre increment del 20% en els propers 10 anys, tal com assenyala Alberto Giménez Artés, president de la Fundació Casaverde. Hi ha múltiples factors de risc que poden provocar un ictus, però excepte l´envelliment, que és inevitable, tots els altres són evitables: obesitat, tabaquisme, hipertensió arterial, colesterol o estrès. «Són factors de risc que podem cuidar i atendre», admet Alberto Giménez. Els factors eludibles suposen un 80% dels casos.

Per això, el president de Fundació Casaverde recomana cuidar l´alimentació, deixar el tabac, fer exercici físic i fer-se controls periòdicament per veure si es té hipertensió arterial o colesterol, i prendre medicaments preventius. L´estrès també depèn d´un mateix i de la forma com es prengui les coses.

Hi ha diferents senyals d´alarma amb què el cos pot avisar que està patint un ictus. Les primeres hores són crucials per tenir el mínim nombre possible de seqüeles. Per això, Alberto Giménez adverteix que, si pateixen una pèrdua brusca de força en mitja part del cos, no poden caminar bé, perden la capacitat per parlar o expressar-se, un mal de cap molt intens sense causa aparent, sensació de vertigen, pèrdua d´equilibri o una pèrdua de visió sobtada, han de trucar immediatament al 112. També és important conèixer els senyals per identificar si algú al nostre voltant l´està patint.

Si creu que pot estar patint un ictus vostè o algú al seu voltant, el primer que ha de fer és trucar al 112. Els metges faran una primera avaluació i si consideren que hi ha una probabilitat d´estar patint un accident cerebrovascular, s´activarà el Codi Ictus.

«El Codi Ictus és un protocol que s´activa en el sistema de salut de cada comunitat autònoma quan es rep una trucada dient que algú està patint un ictus», explica Alberto Giménez. Es prioritzen les cures i el trasllat immediat del pacient pels serveis mèdics d´urgència a un hospital que tingui Unitat d´Ictus. Un cop activat el protocol, l´objectiu del Codi Ictus és que el temps des que es noten els primers símptomes fins a l´arribada a la porta de l´hospital sigui inferior a dues hores. Un cop a l´hospital, el neuròleg examinarà les proves per determinar si hi ha algun pas del cervell obstruït o si s´ha produït un trencament d´algun vas. Però, com recorda el president de Fundació Casaverde: «No ha d´anar vostè a l´hospital que estigui més a prop de casa, ha de trucar al 112 perquè el portin a l´hospital que en aquell moment tingui la Unitat d´Ictus activada».

En totes les ciutats sempre n´hi ha un de guàrdia i estan preparats amb tècniques avançades per realitzar una trombòlisi o una trombectomia. Gràcies a aquest protocol d´actuació, la mortalitat ha baixat d´un 30% fa uns anys a un 10%. «Això demostra que, si atenem les persones dins de les primeres hores amb tècniques quirúrgiques no invasives, s´eliminen trombes». El primer èxit del protocol des de la seva implantació ha estat reduir la mortalitat, encara que, com assenyala Alberto Giménez, encara falta molt perfer. «Els factors no s´estan controlant, no hi ha una política de promoció de la salut, i per això, entre altres coses, l´ictus està incrementant-se en un 20%». A més, en les fases posteriors, els pacients necessiten un seguiment i rehabilitació, i en aquest àmbit hi ha molt per treballar.

Si una persona és atesa de forma primerenca i rep una rehabilitació intensiva, en el 65% dels casos recupera la independència total, i si no la rep, pot quedar amb aquests dèficits funcionals tota la vida. «Un 60% dels casos d´ictus necessita rehabilitació, i si la rebessin el 60% estarien a casa», apunta Alberto Giménez Artés