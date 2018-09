Cinc anys ajudant els pacients a trobar els millors metges

Podríem insistir en la importància de triar metge, d´encertar el professional que ha d´identificar la nostra malaltia i el millor tractament, però no és necessari. Tots, o un familiar proper, en algun moment, ens hem enfrontat a un problema de salut greu i hem hagut de prendre una decisió. Triar, moltes vegades, depèn de la recomanació d´algun conegut o del metge amb menys llista d´espera. Però això, ni és la solució, ni funciona: més de la meitat dels pacients han d´acudir fins a 3 metges diferents abans d´identificar la seva malaltia

La xifra impressiona. La dada ve d´una enquesta realitzada per Top Doctors als pacients que han fet servir la seva plataforma. Aquesta empresa identifica els millors especialistes mèdics de la medicina privada, els classifica per la seva hiperespecialitat i fins i tot per les malalties o tractaments en què són experts, i permet als pacients trobar i contactar amb el metge més adequat per a la seva patologia. I funciona. De la mateixa enquesta es desprèn que 9 de cada 10 pacients han trobat el metge més expert en la seva patologia a Top Doctors i que aquest metge ha encertat el diagnòstic en la primera consulta en el 84% dels casos.

Amb ajuda de tecnologia d´avantguarda: Telemedicina

Fer-la servir és fàcil. El pacient només ha d´entrar a www.topdoctors.es, buscar per especialitat, malaltia, prova o tractament, indicar la ciutat i la seva assegurança mèdica, si en té, i clicar a buscar. La plataforma ofereix al moment els millors especialistes de la zona que accepten la seva assegurança mèdica.

A més a més, compten amb un comitè mèdic format per doctors de reconeixement internacional que asseguren la qualitat dins del quadre mèdic.

El pacient tria com contactar amb el metge. El més nou és l´eina de Telemedicina, a través de la qual es pot enviar un missatge privat al metge i mantenir un xat, en el qual es pot compartir fotografies o proves mèdiques o fer una videoconferència. Es tracta d´una trucada de vídeo que es realitza des del mòbil o des d´un ordinador, en qualsevol lloc i sense haver de desplaçar-se a la consulta.

"La telemedicina és el futur de les cites mèdiques, s´estima que aquest 2018, només als EUA, es realitzaran més de 8 milions de visites mèdiques a través d´aquesta eina, amb els beneficis que comporta per al pacient el fet d´evitar desplaçaments innecessaris i de poder consultar qualsevol metge, de qualsevol país", afirma Alberto I. Porciani, CEO de Top Doctors.

Segell de garantia: el seu procés de selecció

És l´estrella Michelin de la medicina privada. Els metges que formen part de Top Doctors han superat un exhaustiu procés de selecció. Una auditoria de múltiples passos que parteix de la recomanació, en primer lloc, d´un altre metge. A continuació, una empresa independent audita aquestes nominacions per verificar que es tracta d´un excel·lent professional tenint en compte fins a 15 variables diferents, com la trajectòria professional o els èxits acadèmics.

Finalment l´equip de Top Doctors manté una reunió personal amb cada un dels doctors. Només 1 de cada 10 metges supera aquesta auditoria.

A l´auditoria li donen suport, any rere any, els pacients amb les seves valoracions reals i verificades. Només els pacients que demanen cita a través de TopDoctors.es tenen accés a valorar el doctor, i l´empresa verifica que els pacients hagin acudit a la consulta. «Les opinions dels pacients són un dels pilars de Top Doctors, complementen el nostre procés de selecció i formen part de la nostra política de transparència», assegura Porciani.

Un sistema d´autenticació una mica lent i que redueix el nombre total de comentaris, però que assegura la realitat d´aquestes indicacions i ajuda a complir la missió de la companyia, que és ajudar els pacients a trobar la millor atenció mèdica d´arreu del món.