Empreses saludables, empreses rendibles

El Codi d'Hammurabi (1760 aC) ja preveia que la mort d'un esclau havia de compensar-se amb un altre d'igual valor i Hipòcrates (460 aC) recomanava banys als miners per prevenir el saturnisme (enverinament per plom). Certament s'ha evolucionat molt en aquest sentit i ara qualsevol iniciativa de seguretat i salut impulsada per una companyia ha de col·locar el treballador en el centre de l'estratègia.

Un bon exemple és Quirón prevención, la companyia en seguretat i salut laboral del Grup Quirón salud, que entenen el treballador com una persona 360º, comprenen el seu paper dins de la companyia, però també com a agent social, aliat en la difusió d'una cultura preventiva més enllà l'entorn laboral.

"La prevenció de riscos laborals és d'obligatòria implantació a l'empresa i està enfocada a reduir la sinistralitat laboral i la incidència de les malalties professionals", explica Emilio Conde Herce, Director de Grans Comptes de la companyia, però aspirem a "que les empreses promocionin la salut tant a l'activitat laboral, com fora d'ella. El nostre objectiu és que el treballador no només tingui hàbits saludables a la feina sinó que els integri a la vida quotidiana, la qual cosa tindrà beneficis tant pel treballador, com per l'empresa. Si estàs sa, treballes millor ", afegeix.

Com indica Conde, "no serveix de res que aixequis bé el pes a la feina i arribis a casa i carreguis el pes o els nens sense seguir les indicacions de doblegar els genolls en lloc d'inclinar-se des de la cintura, per exemple. És el mateix esforç i l'esquena no entén que ho facis bé en unes ocasions i malament en altres. El mateix passa amb l'alimentació, podem posar una poma a la màquina de vending de l'oficina, però si a l'hora de sortir compres pastes ... "



En què consisteix un pla de prevenció?

Tant les grans empreses, pimes com a autònoms amb treballadors al seu càrrec, han de fer una anàlisi de la mida de la plantilla, l'organització territorial, els riscos genèrics de les activitats productives de l'empresa i dels seus processos. Han de declarar que a van a integrar la prevenció en l'empresa, així com els objectius que volen assolir (Art. 2 del RSP, RD 39/1997) i prendre les mesures concordes a les seves necessitats depenent d'aquests factors. Un Pla de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) constitueix així en una selecció estructurada de les normes, criteris, procediments, i instruccions l'objectiu de la qual és evitar o disminuir les possibilitats que els treballadors pateixin danys derivats del treball, ja siguin accidents, malalties, patologies o lesions.

Solucions innovadores

Com a empresa líder del sector de la seguretat i salut laboral, Quirónprevención és conscient de la seva responsabilitat de trobar noves formes de divulgar la prevenció com a forma de vida. Per a això, són diverses les solucions innovadores que han desenvolupat per ajudar els seus clients a anar més enllà en la cultura preventiva per mitjà de les noves tecnologies.

Emilio Conde ressalta l'ús pioner de la tecnologia de realitat virtual que permet "recrear situacions perilloses, com incendis o caigudes, sense sortir de l'aula". "La prevenció de riscos laborals és important però la veritat és que la formació convencional pot resultar, d'una banda, tediosa i poc atractiva i, de l'altra, perillosa, si s'han de crear aquests escenaris en la vida real", explica. I ressalta: "Amb la realitat virtual immersiva, només a través de les ulleres, el treballador pot viure en primera persona i sense córrer perill un cas d'evacuació, com utilitzar un extintor o gestionar cables sense electrocutar, per exemple. Tot això fa que la formació sigui més atractiva, impactant i profitosa ".

Un altre dels desenvolupaments de Quirónprevencion és MiSalud, l'app de medicina preventiva amb major nombre de descàrregues. Aquesta aplicació "et permet portar la salut a sobre", comenta el director de Grans Comptes de la companyia, en referència a la possibilitat que els treballadors que han passat un reconeixement mèdic com a part d'un pla PRL disposin dels resultats, d'una manera senzilla i molt visual, en els seus telèfons mòbils.

Amb miSalud, els treballadors poden visualitzar l'històric dels seus paràmetres més destacats de salut, accedir a consells de salut o sol·licitar cita per al seu pròxim examen sanitari o analítica. "L'app també ofereix la possibilitat d'implementar campanyes de promoció de la salut, com per exemple la de prevenció del risc cardiovascular, unint l'evolució de certs paràmetres analítics amb el registre de l'activitat física diaria", assenyala Emilio Conde.

Totes les solucions innovadores concebudes des Quirónprevención tenen un objectiu comú: posar al treballador al centre de l'estratègia i fer d'ell el protagonista i gestor de la seva pròpia salut. No obstant això, el gran repte de la Prevenció de Riscos Laborals és que el treballador es concebi així mateix com a agent del canvi de la seva pròpia seguretat i salut.