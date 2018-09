És rendible contractar una assegurança privada de salut?

Segons Unespa (Associació empresarial de l´assegurança), les assegurances de salut privades presten servei a 11,5 milions de clients a Espanya, que vol dir que l´assegurança de salut arriba a un de cada cinc ciutadans a través de contractes tant individuals com col·lectius. I és que tenir una assegurança de salut privada és una opció cada vegada més escollida pels ciutadans, malgrat que a l´Estat espanyol hi ha un dels serveis públics de salut més consolidats d´Europa.

El repunt de la demanda no és l´única conclusió que s´extreu de les memòries anuals d´Unespa. Les 26 asseguradores analitzades per aquesta patronal del sector han augmentat la seva recaptació un 21% en els últims cinc anys, fins a superar els 7.300 milions d´euros. Les famílies nombroses i les empreses contracten assegurances de salut privades, ja que els avantatgesfiscals il´augedelsplansde retribució flexible han estat un estímul per al sector.

Segons MAPFRE, nou de cada deu assegurats utilitza en algun moment de l´any la pòlissa de salut, segons es desprèn d´un estudi realitzat per la companyia sobre la seva cartera de clients. També, més de la meitat dels nens de menys de 14 anys van tenir almenys una assistència pediàtrica i gairebé el 50% de les dones van acudir al ginecòleg en alguna ocasió durant l´any. Per proves mèdiques, pràcticament la meitat dels assegurats de salut es fan al llarg de l´any una prova de diagnòstic per imatge. Radiografies, ecografies, ressonàncies iTAC són, amb diferència, les proves més utilitzades com a pas previ a una consulta clínica. En segon lloc es troben les anàlisis clíniques, una prova que es realitzen més del 42% deltotal de les persones que tenen contractada l´assegurança de salut.

S´han tret al mercat productes que permeten contractar les cobertures que realment es necessiten. Avui ja són més de 830.000 els clients que confien la seva salut a Mapfre, que el primer semestre de l´any va registrar un volum de primes superior als 263 milions d´euros, amb un creixement del 7%, 1,4punts per sobre del mercat

Pel que fa als tractaments terapèutics, el 12% dels assegurats fan sessions de fisioteràpia, rehabilitació o osteopatia, amb una mitjana de 18 sessions per pacient a l´any entre les tres especialitats.



Les noves tecnologies afavoreixen els processos



El darrer baròmetre del CIS (Centre d´Investigacions Sociològiques) va revelar que la sanitat apareix com el sisè problema dels espanyols per al 10,9% dels enquestats, darrere de l´atur (64,3%), la corrupció i el frau(38,5%), la política (22,2%), els problemes econòmics (19,2%)i la immigració (11,1%).Conscients que la salut és entre les principals preocupacions dels espanyols, les asseguradores treuen apps per acostar elsprocessos relacionats amb la salut.

És el cas de l´appde MAPFRE, una eina que permet realitzar tràmits i gestions relacionats amb la salut d´una manera més àgil i senzilla,com utilitzar la targeta sanitària als centres mèdics MAPFRE Salut de forma digital sense necessitat de portar-la a sobre.

Els clients poden sol·licitar el reemborsament de les seves despeses farmacèutiques a través de www.mapfre.es. Aquest avantatge s´afegeix a la resta de serveis de valor afegit i diferencials que ofereix la companyia, com per exemple la telefarmàcia; i cobertures com el làser verd, cirurgia robòtica, rehabilitació neurològica, reproducció assistida, criopreservació de cèl·lules mare i reemborsament de despeses

Font: Elaboració d´Estamos Seguros amb dades de l´INE per adopció