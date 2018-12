La importància d'enfortir el sòl pèlvic durant l'embaràs i com fer-ho

La dona ha de tenir cura del seu sòl pèlvic al llarg de les diferents etapes de la seva vida però, sobretot, durant l'embaràs, ja que és durant aquests mesos quan se sol 'danyar' més la zona davant el progressiu creixement del nadó al interior de l'abdomen.

"Hi ha una major pressió abdominal i també es produeixen en la dona canvis hormonals que afavoreixen al seu torn que aquesta musculatura es debiliti. El sòl pèlvic es debilita durant l'embaràs, es sobrecarrega, i fins i queda danyat amb el part vaginal, per la qual cosa convé preparar la zona durant l'embaràs, i en el dia a dia, si ens és possible, cal tonificar-lo", subratlla en una entrevista amb Infosalus la ginecòloga i coordinadora de la Unitat de Sòl Pèlvic d'Hospital Quirónsalud Madrid Gema García Gálvez.

Precisa que hi ha diferents motius de sobrecarrega del sòl pèlvic, i en primer lloc se situa la pròpia pressió física provocada pel creixement del nadó. "Les hormones placentàries fan que baixi el to muscular però orientat a acollir el nadó perquè cal tenir una musculatura més laxa, ia més cal passar pel trauma final del part. Pel que durant el dia a dia, especialment en l'embaràs , cal tonificar-lo per preparar-se pel part, igual que s'entrena per a una cursa ", defensa l'especialista.

Entre d'altres consells, veu convenient en primer lloc prevenir el restrenyiment, una altra raó de sobrecàrrega de la zona, a més de la pràctica d'esport o d'exercici físic. Segons precisa Gálvez, aquest no ha de ser d'impacte, de trot o de salt, i sempre s'ha de seguir també una bona dieta.

Pel que fa a la tonificació, la ginecòloga diu que en el primer trimestre d'embaràs no cal realitzar-la perquè és el període més delicat per si hi ha amenaça d'avortament. A més, adverteix que sempre està contraindicat en situacions de part prematur o en situacions que obliguin a fer repòs.

Segons proposa, la tonificació pot desenvolupar-se a partir dels exercicis de Kegel, fonamentalment durant el segon i el tercer trimestre, i pot complementar amb l'ús de boles xineses terapèutiques o d'altres dispositius, però sempre amb una bona higiene.

Així com en el postpart si estan indicats, Gálvez adverteix que els hipopressius no són convenients durant la gestació, i remarca que no suposen el principal pilar per a la tonificació del sòl pèlvic, sent els exercicis de Kegel la principal guia a seguir.

Això sí, l'especialista subratlla que cal individualitzar cada cas i preguntar a l'especialista (llevadora, ginecòleg o fisioterapèuta de sòl pèlvic) què és el que li convé a la pacient embarassada perquè en el cas d'un embaràs bessons o d'unes condicions anatòmiques determinades no està indicada la tonificació de la zona, per exemple.

El massatge perineal és una altra eina que pot utilitzar-se per tonificar la zona, segons recorda, però sempre acompanyat amb Kegel, i guiat per un especialista, segons subratlla la ginecòloga de l'Hospital Quirónsalud.

Per la seva banda, Beatriz Díaz Toledo, ginecòloga a l'Hospital Severo Ochoa , i membre de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia adverteix que la tonificació de sòl pèlvic sol estar indicada a l'hora d'enfortir la zona atès que moltes gestants presenten lleugers escapaments d'orina durant aquesta etapa.

En la seva opinió les boles xineses terapèutiques presenten el risc de les infeccions, sempre que no se segueixi una estricta higiene en el rentat i ús de les mateixes. A més adverteix que el seu ús pot comportar cert mal a nivell de coll d'úter, ja que aquest està més sensible i pot sagnar.