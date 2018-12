El consum de la pastilla preventiva del VIH redueix un 80% les infeccions

La pastilla preventiva del VIH, la PrEP, aconsegueix reduir un 82,3% les infeccions, segons conclou el balanç de l'estudi del primer centre comunitari europeu especialitzat en la ingesta d'aquesta pastilla, el BCN PrEP·Point.

Ho ha explicat aquest dijous en una roda de premsa el director del centre gestionat per Projecte dels NOMS-Hispansosida, Ferran Pujol, en la presentació del balanç del primer any d'activitat del centre, que ha atès 785 persones.

"Queda perfectament demostrada l'alta eficàcia de la PrEP per reduir nous casos de VIH en un col·lectiu com el nostre", ha destacat Pujol.

"Si partim de la base que la incidència del VIH a la població atesa per BCN Checkpoint és del 2,1% persones-any, estadísticament s'haurien pogut esperar 17 noves infeccions entre aquestes gairebé 800 persones però, gràcies a la PrEP, només n'hi ha hagut 3. Per tant, estem parlant d'una reducció molt important, del 82,3%", ha resumit.

La majoria (492 persones) participen en els estudis que es fan al centre (Discover, PSN Factibilitat i preparen PrEP Ara), però també hi ha els que estan prenent PrEP pel seu compte (293 persones) i reben suport mèdic, en el marc del programa SeguiPrEP.

Michael Meulbroek ha precisat que les tres seroconversions que s'han produït han estat causades per haver abandonat el tractament o tenir ja la infecció durant el període finestra però que, en cap cas, s'han detectat resistències a la medicació.

El president de Projecte dels NOMS-Hispanosida també ha destacat "l'alt nivell de retenció (persones que des de l'inici segueixen el tractament sense deixar-lo), situat al 97,4%, i que els pocs usuaris que l'han abandonat ha estat majoritàriament per un canvi de domicili i només en dos casos per efectes adversos a la medicació".

El responsable mèdic de BCN PrEP·Point - investigador d'IrsiCaixa i la Fundació Lluita contra la Sida, Pep Coll, s'ha referit a la detecció d'ITS entre aquests 785 usuaris per negar que s'hagi produït un augment significatiu.

"S'ha donat una prevalença d'aproximadament el 20%, la mateixa que s'observa a BCN Checkpoint als usuaris que no prenen PrEP. Per tant, aquestes dades no mostren que l'ús de la pastilla preventiva del VIH comporti un augment d'ITS com la clamídia i la gonorrea".