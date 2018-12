Creen una tireta intel·ligent que s'arrenca sense dolor ni estirades

No causa dolor ni reaccions al·lèrgiques: la investigació espanyola en biomaterials ha fet un pas endavant en crear un adhesiu intel·ligent per embenats i apòsits mèdics que es treu de la pell sense estrebades, tan sols refredant la zona.

Aquest producte, desenvolupat pel Laboratori d'Adhesió i Adhesius de la Universitat d'Alacant (UA) i que ha suposat uns tres anys d'investigació, és capaç d'enganxar-se a la superfície cutània amb una lleugera pressió del dit, no deixa residus i pot ser retirat sense molèsties amb una lleugera variació de la temperatura.

Aquest avanç en el camp dels biomaterials pot ser adaptat també a les necessitats d'altres sectors, com l'etiquetatge per al transport de mercaderies o aliments refrigerats.

La novetat mundial d'aquest adhesiu, transparent i sensible a la pressió, rau en dos aspectes, el primer dels quals consisteix en la seva bona capacitat d'enganxat i enlairat en un rang de temperatura curt, ha explicat, en una entrevista amb Efe, el doctor i catedràtic de Química Inorgànica de la UA José Miguel Martín, que dirigeix ??el citat laboratori. «Hem desenvolupat un material similar al de les tiretes o embenats que pot enganxar-se a la temperatura corporal (37ºC) i que, en refredar-a temperatura ambient (20-25ºC), s'elimina sense cap tipus d'esforç i estirades», segons Martín, creador d'aquest producte juntament amb la investigadora del mateix departament Mònica Fuensanta.

La seva gran potència rau en evitar als pacients les molèsties habituals en desprendre embenats i apòsits quirúrgics, mèdics i, fins i tot, les tires musculars emprades en kinesioterapia. La segona característica que li confereix un valor afegit és el material plàstic amb el qual s'ha dissenyat: el poliuretà, ha destacat Martín.

En comparació amb altres apòsits mèdics fabricats amb cautxú o basant-se productes acrílics o silicones, els poliuretans «són més biocompatibles, és a dir, no haurien de produir al·lèrgies en contacte amb una ferida, ni generar residus, ni reaccions a cos estrany», ha assenyalat.

Per contra, els de cautxú, que solen usar-se en els embenats després d'una intervenció quirúrgica, s'han de treure amb freqüència perquè el pacient experimenta al·lèrgies, ha apuntat aquest científic. El grup de recerca que dirigeix José Miguel Martín va desenvolupar fa uns cinc anys adhesius basats en cianocrilat per a ús facultatiu amb aplicacions de caràcter multidisciplinari i va idear amb anterioritat una pròtesi de silicona per a corregir les orelles de pàmpol.

A més, ha participat en multitud de projectes aliens a la medicina, com el disseny d'una part de l'encolat de l'Airbus 380 i altres vinculats al sector automobilístic (composite per a vehicles de Fórmula-1), l'embalatge (plàstics biodegradables) o la impressió (fixar tintures en bosses).