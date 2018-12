Epidèmia de bronquiolitis a Catalunya

Catalunya ha registrat prop de 500 casos de bronquiolitis els darrers dos mesos. La meitat ha afectat nens i nenes de menys de sis mesos, i tres de cada quatre casos ha acabat amb un ingrés hospitalari. Ho avantça el diari Ara, que afegeix que l'epidèmia ha desbordat els serveis de pediatria de l'atenció primària, motiu pel qual mols metges de família han de visitar nens afectats pel conegut com a virus VRS.



Freqüent entre els menors de 2 anys

La pediatra María José Lirola, que recorda que la bronquiolitis és molt freqüent entre els nens petits: "El 90% dels menors de 2 anys ja ha tingut una infecció per VRS, d'aquests, el 20% desenvoluparà una bronquiolitis i el 10% necessitarà hospitalitzacions, al voltant del 2-8% dels nens ingressats precisarà de cures intensives".

Com es transmet i quins són els símptomes

Està produïda en la major part dels casos pel virus sincitial respiratori (VRS). És una malaltia que es transmet pel contacte amb les secrecions respiratòries de les persones infectades o amb superfícies o objectes contaminats per aquestes. Transcorregut el període d'incubació, 4-5 dies, el nen començarà amb símptomes catarrals i als 2-4 dies entrarà en la "fase d'estat" de la malaltia.

En aquesta etapa, a causa de la inflamació dels bronquíols i excessiva producció de moc, el nen presentarà un augment de la tos, dificultat respiratòria (increment de la freqüència respiratòria i aparició d'enfonsament costal), sorolls sibilants i crepitants, menjarà pitjor i es trobarà irritable. La durada d'aquesta fase és variable, encara que en la major part dels casos és d'uns sis dies.

De dues a quatre setmanes

A partir d'aquest moment, comença la recuperació i resolució dels símptomes, de manera que la durada mitjana de la malaltia és d'unes dues setmanes; però, hi ha un tant per cent no menyspreable de nens que es mantindran simptomàtics durant 3- 4 setmanes.

"Anomenarem bronquiolitis al primer episodi de 'sibilàncies' (soroll respiratori característic a l'auscultació) que ocorre en el nen menor de dos anys que en els 3-4 dies previs ha presentat símptomes catarrals, tos, mocs, esternuts, associats o no a febre", assenyala.

Encara que la majoria dels casos pot cuidar a casa amb unes senzilles recomanacions cal tenir especial cura amb els grups de més risc. Especialment amb els nens prematurs -sobretot els nascuts abans de les 32 setmanes-, els menors de 2 mesos, els petits amb cardiopaties congènites, amb malalties neuromusculars, amb immunodeficiències i amb malalties respiratòries de base la bronquiolitis pot aparèixer de forma més severa i requerir hospitalització.

Tractament i recomanacions

L'experta recorda que el tractament per a aquesta malaltia és merament simptomàtic. Encara que s'estan fent investigacions i avenços en aquest sentit, no es disposa d'una teràpia curativa. D'altra banda, "l'ús de fàrmacs, com ara antibiòtics, corticoides o broncodilatadors, no s'ha demostrat útil en el seu tractament ni que eviti la progressió de la malaltia.

El tractament es basa en les mesures de sosteniment: una hidratació adequada, sent amb freqüència necessari fraccionar les preses, una higiene de vies respiratòries altes i un manteniment d'una postura semiincorporada.

"Amb aquestes senzilles mesures, i algunes més com la d'evitar fumar a l'entorn de l'infant i el manteniment d'una temperatura adequada en l'estada, la majoria dels petits podrà manejar de forma domiciliària. Aquells que no s'alimentin bé i que presentin un augment del treball respiratori necessitaran hospitalització", conclou.