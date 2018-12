Aquest és el col·liri que Sanitat ha ordenat retirar del mercat i que ha demanat que els pacients deixin d'utilitzar

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), que depèn del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, ha ordenat treure del mercat dos lots del col·liri Artelac Rebalance Monodosi, fabricat per Gerhard Mann, a Alemanya i distribuït per Bausch & Lombs. Concretament es tracta dels lots 779.167 i 779.146 i el motiu es deu al fet que "s'ha detectat una disminució del pH i del contingut en Vitamina B12 (Cianocobalamina) en la solució, durant la vida útil del producte", segons informa l'AEMPS en un comunicat.

"La solució Artelac Rebalance Monodosi està indicada com a lubricant ocular i humectant de lents de contacte. D'acord amb la informació facilitada per l'empresa, no s'ha observat un augment en la notificació d'efectes adversos, però el seu ús pot produir una irritació ocular transitòria i reaccions locals d'intolerància (coïssor ocular transitori).", expliquen des de l'agència dependent de Sanitat.

L'empresa que distribueix aquest producte a Espanya "ha enviat una Nota d'Avís per informar del problema detectat als distribuïdors i als centres i establiments que disposen del producte afectat al nostre país, en la qual s'inclouen les accions a seguir per procedir a la seva retirada". Al seu torn, l'AEMPS explica que per a aquells que tinguin dubtes de si el producte que han adquirit és un dels afectats, "la informació sobre el número de lot apareix en una de les solapes laterals de la caixa".

Davant aquesta situació, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès un seguit de recomanacions: A distribuïdors i establiments de venda: "Si disposa d'unitats dels lots 779.167 i 779.146 de la solució Artelac Rebalance Monodosi, retiri els productes de la venda i contacti amb l'empresa per a la seva devolució". A professionals de centres sanitaris: "Si disposa d'unitats dels lots esmentats de la solució Artelac Rebalance Monodosi, no les lliuri a pacients i retorni-les a l'empresa que se les va subministrar".

Als pacients que comprin aquest producte o ja l'hagin adquirit: "Si vostè és usuari del producte Artelac Rebalance Monodosi i disposa d'alguna unitat corresponent a algun dels lots anteriorment referenciats, deixi d'utilitzar-la i, com és habitual, si experimenta molèsties els ulls com irritació o coïssor contacti amb el seu metge. "Si el seu producte Artelac Rebalance Monodosi no es correspon amb els números de lot citats, no l'afecta aquesta nota de seguretat". Fa uns mesos, l'AEMPS va emetre un avís sobre un medicament l'ús prolongat del qual pot augmentar el risc de patir un càncer de pell.