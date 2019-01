Es pot morir per sobredosi de cafeïna?

Segons els científics de l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA, per les sigles en anglès), la cafeïna pot ser part d'una dieta saludable per a la majoria de les persones, però massa també pot representar un perill per a la salut. Depenent de factors com el pes corporal, els medicaments que es ingereixin i la sensibilitat de cada persona a la cafeïna, la noció de 'massa' pot ser molt diferent.

Prens una tassa de cafè o te a primera hora del matí per activar-te? Després una beguda amb cafeïna o dues i després diverses tasses de cafè durant el dia? Llavors, els consells d'aquests experts nord-americans t'interessen.



1. Com sé quanta cafeïna conté un aliment o beguda?

Molts aliments envasats, incloses begudes i suplements dietètics, proporcionen voluntàriament informació a l'etiqueta sobre la quantitat de cafeïna que contenen. Els consumidors han de tenir cura a l'ingerir per primera vegada un nou aliment envasat que contingui cafeïna si la quantitat no està declarada en l'etiqueta, adverteix la FDA.

Hi ha diverses bases de dades accessibles a través d'Internet que proporcionen estimacions del contingut de cafeïna de certs aliments i begudes com el cafè i el te. No obstant això, la quantitat en aquestes begudes elaborades pot variar depenent de factors com on es van conrear i van processar els grans de cafè i les fulles de te, i com es prepara el producte.

Com a referència, una llauna de 1/3 de litre d'un refresc amb cafeïna sol contenir de 30 a 40 mil·ligrams de cafeïna, una tassa similar de te verd o negre de 30 a 50 mil·ligrams, i una tassa de cafè més a prop de 80 a 100 mil·ligrams. La cafeïna en les begudes energètiques pot variar de 40 a 250 mg per cada terç de litre.



2. Si un cafè o te diu 'descafeïnat', vol dir que no conté cafeïna?

No. Els cafès i tes descafeïnats tenen menys cafeïna que els seus contraparts normals, però encara contenen alguna cosa. Per exemple, el cafè descafeïnat generalment té 2 a 15 mil·ligrams en una tassa de 1/3 de litre. Si reacciones a la cafeïna de manera negativa, hauries evitar aquestes begudes per complet, recomanen els científics.



3. Quanta cafeïna és massa?

Per als adults sans, la FDA ha citat 400 mil·ligrams al dia, és a dir, al voltant de quatre o cinc tasses de cafè, com una quantitat que generalment no s'associa amb efectes negatius perillosos. No obstant això, adverteixen que hi ha una gran variació tant en la sensibilitat de les persones a l'efecte de la cafeïna com en la rapidesa amb la qual la metabolitzen.

Certes condicions tendeixen a fer que les persones siguin més sensibles a l'efecte de la cafeïna, igual que alguns medicaments. A més, si s'està embarassada, intentant quedar-se a estat, alletant o si li preocupa una altra malaltia o medicament, recomanen que es consulti al metge si cal limitar el consum de cafeïna. La FDA no ha establert un nivell per als nens, però l'Acadèmia Nord-americana de Pediatria desanima el consum de cafeïna i altres estimulants en nens i adolescents.



4. La cafeïna és un perill per a la salut?

L'agència reguladora nord-americana estima que es poden observar efectes tòxics, com convulsions, amb un consum ràpid d'al voltant de 1.200 mil·ligrams de cafeïna, o 0,15 cullerades de cafeïna pura.

Els productes de cafeïna purs i altament concentrats representen "una amenaça important" per a la salut pública, alerten. Aquests productes, sovint etiquetats com suplements dietètics, consisteixen en cafeïna pura o altament concentrada en forma líquida o en pols, i es comercialitzen en paquets a granel amb fins a milers de porcions per envàs, el que requereix que el consumidor mesuri una porció segura de el que pot ser una quantitat tòxica o "fins i tot letal".

El risc d'una sobredosi per cafeïna creix a mesura que augmenta la concentració de cafeïna en el producte, el que significa que fins i tot petites dosis d'un producte altament concentrat podrien provocar efectes perillosos. Només una culleradeta de cafeïna en pols pur pot contenir la mateixa quantitat de cafeïna que 28 tasses de cafè, i mitja tassa d'un producte líquid de cafeïna altament concentrada conté l'equivalent a més de 20 tasses de cafè. Aquestes són quantitats tòxiques que poden tenir conseqüències greus per a la salut, inclosa la mort.



5. Com puc reduir-ne el consum?

Si estàs acostumat a prendre begudes que contenen cafeïna tots els dies i vols reduir el seu consum, el millor és fer-ho gradualment. Aturar la ingesta de sobte pot causar símptomes d'abstinència com mals de cap, ansietat i nerviosisme, recorden des de la FDA. A diferència de la abstinen