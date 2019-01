Pneumòlegs aconsellen retardar l´edat de l´inici de la guarderia per evitar la bronquiolitis

Els pneumòlegs aconsellen retardar tot el possible l'edat amb què els nens comencen les llars d'infants per evitar que es contagiïn del virus de la bronquiolitis, sobretot a la tardor i hivern. Aquest és un dels consells llançats per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (Separ) per fer front a aquest virus que per aquestes dates afecta un elevat percentatge de menors de dos anys i provoca nombrosos ingressos hospitalaris. De fet, en els últims dies fins a mig centenar de menors han hagut de ser ingressats en els diferents hospitals públics de la província, cinc d'ells en Unitats de Cures Intensives.

Des de la Separ incideixen que les llars d'infants són un lloc freqüent de contagi i tot i que reconeixen que per motius laborals dels pares, els nens han d'anar a la guarderia, insisteixen que cal intentar no portar-los si estan refredats per evitar la cadena de contagis.



No acostar-se

La malaltia està afectant sobretot a nadons menors de sis mesos, de manera que s'estan produint més ingressos hospitalaris que altres anys, segons han destacat aquests dies els pediatres. La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica ha publicat un decàleg de consells coincidint amb el pic màxim de la malaltia. A més del retard en l'inici de les llars d'infants, aconsellen no acostar-se a un bebè si s'està refredat i si no hi ha més remei, cal rentar-se les mans o posar-se mascareta.

La bronquiolitis és una malaltia causada per un virus, que provoca una inflamació de la part final dels bronquis i afecta tot l'aparell respiratori. Els principals símptomes són que al nen li costa molt respirar i tus i de manera indirecta deixa de menjar perquè es fatiga. Les consultes als centres de salut per la bronquiolitis arriben aquests dies el 20%. En la major part dels casos es tracta d'una malaltia que poden tractar els pediatres. Només s'aconsella acudir a urgències dels hospitals si el nen té dificultats per respirar. Davant d'aquesta malaltia no hi ha una medicació específica i no es pot tractar amb antibiòtics, atès que la infecció està originada per un virus. Només es poden tractar els símptomes específics.

Els pneumòlegs de la Separ recorden que la meitat dels nadons que pateixen una bronquiolitis van a quedar amb els bronquis més sensibles a nous virus respiratoris i van a tenir més bronquitis de repetició dels primers anys de vida.