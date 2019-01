El pernil ibèric i altres 9 aliments que baixen el colesterol ràpidament

L'alimentació i la salut van unides de la mà; la primera juga un paper essencial en la segona pel que és necessari nodrir-se de bons productes que donin al cos el millor per rendir, estar saludable i ser feliç.

Després de les festes de Nadal i tots els seus excessos, és hora de tornar a buscar l'equilibri i vetllar per una dieta sana que mantingui sota control els nivells de colesterol. Aquest llistat d'aliments ens ajudarà a reduir ràpidament el colesterol dolent i protegir el cor.



Pernil ibèric

Un estudi clínic realitzat per l'Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva va confirmar que el pernil de gla cent per cent ibèric és beneficiós per a la salut cardiovascular en incrementar la concentració plasmàtica del colesterol bo i reduir els nivells de colesterol dolent significativament.

L'estudi va contemplar a 106 persones sanes d'entre 25 i 55 anys que van incloure en la seva dieta diària 40 grams de pernil de gla i, després, altres vuit setmanes més, en les que seguien la seva dieta habitual. Així, es va comprovar que el consum de pernil no elevava el risc cardiovascular i que, a més, tenia efectes positius sobre diferents lípids i àcid úric.

Peix i àcids grassos omega-3

Menjar peix gras pot ser saludable per al cor pels seus alts nivells d'àcids grassos omega 3, que poden reduir la pressió sanguínia i el risc de desenvolupar coàguls sanguinis. En les persones que ja han tingut atacs cardíacs, l'oli de peix (o els àcids grassos omega-3) redueixen el risc de mort sobtada.

L'Associació Americana del Cor recomana menjar almenys dues racions de peix a la setmana. Els nivells més elevats d'àcids grassos omega-3 són a: el verat, la truita de riu, arengada, sardines, tonyina blanc, salmó i halibut.

Civada, segó de civada i aliments alts en fibra

La civada conté fibra soluble, que redueix les proteïnes de baixa densitat (LDL o colesterol dolent), i que també es troba en aliments com les mongetes, pomes, peres, ordi i panses.

La fibra soluble pot reduir el pas del colesterol cap al flux sanguini. Entre cinc i deu grams o més de fibra soluble al dia disminueixen el colesterol total i de LDL. Prendre una tassa i mitja de civada cuinada proporciona 6 grams de fibra. Si afegeixes fruita, com els plàtans, inclouràs al voltant de 4 grams de fibra més. Prova la civada i el segó de civada en les seves diferents formes per aportar varietat a la dieta.

Oli d'oliva

L'oli d'oliva conté una potent combinació d'antioxidants que poden disminuir el colesterol 'dolent' però deixar el colesterol 'bo' (HDL) sense modificar. Prova a utilitzar unes dues cullerades soperes, uns 23 grams, d'oli d'oliva al dia en comptes d'altres greixos en la dieta per aconseguir els seus beneficis cardiosaludables.

És bona o és dolenta una copa de vi al dia?

Els científics debaten constantment sobre els beneficis per a la salut d'una copa diària de vi. Encara que no hi hagi una conclusió unànime, les conclusions podrien ser que l'alcohol pot augmentar el risc de determinats càncers i que una copa petita de vi durant el dinar pot ser bona a partir dels 50 per prevenir problemes cardiovasculars.

Així que, davant de qualsevol dubte, és millor consumir aquests polifenols que fan pujar el nivell de colesterol bo directament del raïm, i evitar prendre alcohol.

Nous, ametlles i altres fruits secs

Les nous, ametlles i altres fruits secs poden reduir el colesterol sanguini. Riques en àcids grassos poliinsaturats, les nous poden també mantenir els vasos sanguinis saludables. Menjar al voltant d'un grapat, uns 45 grams, al dia de la majoria de fruits secs, com ametlles, avellanes, cacauets, alguns pinyons, pistatxos i nous, podria reduir el risc de malaltia cardíaca. Només cal assegurar-se que la fruita seca no estigui recoberta de sucre.

Alvocat, ric en greix bo

L'alvocat és una fruita greix, però és un greix que ajuda a que pugin els nivells de colesterol HDL, segons l'Associació Americana del Cor.

Arròs integral, font de magnesi

Prendre una ració de 80 grams en cru d'arròs integral ofereix el 30% del magnesi que necessitem al dia. Un dèficit d'aquest mineral eleva el nivell de lípids en sang, cosa que propicia la formació de trombos i les arítmies.

Aliments amb esterols o estanols vegetals afegits

Ara hi ha aliments populars que han estat fortificats amb esterols o estanols, substàncies existents en les plantes que ajuden a bloquejar l'absorció del colesterol. Les margarines, sucs de taronja i begudes de iogurt amb esterols vegetals afegits poden reduir el colesterol LDL fins a més del 10%.

Carns lleugeres, millor que els greixos

El pollastre, el gall dindi i el conill són carns lleugeres que aporten proteïnes i tenen menys greixos que la carn vermella. Per tant són una opció saludable per a les persones amb colesterol.