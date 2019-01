Cinc begudes que et faran perdre pes mentre dorms

Baixar de pes és un dels reptes que més preocupa a la societat actual. A la recerca d'una vida més saludable, moltes persones busquen arribar al seu pes òptim. Per aconseguir-ho és important dur a terme una alimentació saludable i portar un estil de vida actiu.

La clau per baixar de pes no és altra que viure de forma saludable i també existeixen alguns trucs complementaris que poden ajudar-nos. Així, pots ingerir les següents begudes, que activen el teu metabolisme mentre dorms i, a més, són delicioses!

Infusió de camamilla



La infusió de camamilla, molt utilitzada per combatre el mal de panxa, és una de les millors begudes que podem prendre abans d'anar a dormir perquè és molt fàcil de digerir i, gràcies a les seves propietats antioxidants i depuratives, contribueix a la neteja de l'organisme.

A més, la camamilla és coneguda per la seva capacitat d'ajudar a relaxar el cos i agafar el son. Els seus elevats nivells de glicina actuen com un relaxant muscular, la qual cosa contribueix a descanar millor.

Infusió de gingebre i llimona

Una infusión de jengibre y limón. ShutterStock

El gingebre i la llimona, per separat, activen el metabolisme, de manera que la unió de tots dos ingredients genera com a resultat una beguda excel·lent per prendre cada nit abans d'anar a dormir. Es tracta d'una bona opció per accelerar el nostre metabolisme mentre dormim alhora que reforcem el nostre sistema immunològic.

Per preparar aquesta infusió has d'afegir suc de llimona i unes rodanxes de gingebre fresc a una tassa d'aigua calenta. Es deixa reposar uns minuts i ja tindríem llista la nostra beguda.

Llet



Tot i que es tracta d'una de les begudes més consumides abans d'anar a dormir, potser no molta gent sap que, a més de facilitar el descans pel seu contingut en calci i triptòfan, la llet també facilita la pèrdua de greix mentre dormim.

La llet conté caseïna, una proteïna nutritiva que l'organisme absorbeix lentament, el que obliga que el metabolisme es mantingui actiu. També contribueix a evitar la pèrdua de massa muscular.

Quefir

Un vaso de Kéfir. ShutterStock

El quefir és un producte làctic semblant al iogurt líquid que prové de la fermentació de llet mitjançant un fong específic. El seu sabor és més agre que el del iogurt i conté alts nivells de probiòtics que milloren la flora intestinal i l'absorció de nutrients. Un got d'aquest producte ric en proteïnes abans d'anar-nos al llit serà un òptim aliment que ens ajudarà a cremar greix.

Infusió de nabiu



Per les seves propietats, els nabius redueixen els nivells de glucosa en sang, amb la qual cosa s'evita que el cos emmagatzemi sucres que es podrien convertir en greix. Aquestes petites baies posseeixen un excepcional valor nutricional, en el qual destaca el seu alt contingut en compostos antioxidants.

Per preparar-has triturar les fulles i els nabius i col·locar-los en una tetera. Escalfa aigua fins que bulli i aboca-la en la tetera. Deixa reposar deu minuts i cola la infusió amb un colador.