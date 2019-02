Aquests són els aliments que més fan malbé les dents

Un dels enemics d'un somriure perfecte són les taques a les dents, una coloració en l'esmalt que es produeix a causa de diversos factors. El menjar i la beguda, l'hàbit tabàquic, l'edat, un cop en una dent o prendre determinats medicaments són algunes de les causes del canvi de color de les dents, segons l'American Dental Association.

Quant als aliments i les begudes, molts d'ells d'ús habitual tinten les dents. La odontòloga de la Direcció Assistencial de Sanitas Dental, Manuela Escorial, ha assegurat que "no cal deixar de gaudir d'aquells aliments que poden tacar la nostra dentadura, però sí que cal tenir en compte una sèrie d'hàbits per minimitzar el seu impacte".

En aquest context, l'odontòloga apunta que "consumir aquests productes amb moderació, acompanyar-los d'altres que equilibrin els seus efectes negatius, com els lactis, i mantenir una bona higiene bucal" són els principals consells perquè les taques no apareguin a la dentadura.

A més, afegeix que entre els que més taquen la dentadura, destaquen els fruits vermells, la salsa de tomàquet o la remolatxa.

1. Fruits vermells. Productes com els nabius, mores i granades contenen pigments foscos que poden deixar residus en les dents. "No cal descartar-los, ja que tenen una gran quantitat d'antioxidants, però no cal oblidar raspallar-se correctament les dents després de la seva ingesta", ha apuntat Escorial.

2. Salsa de tomàquet. Es tracta d'una preparació que, a més de contenir un color altament pigmentat, també és àcida, el que pot estovar la capa d'esmaltat de les dents i fer-los més porosos i susceptibles a les taques.

3. Remolatxa. La seva alta pigmentació farà que s'enfosqueixin les dents. Per evitar-ho, no cal oblidar-se de una bona raspallada després prendre-la.

4. Vi negre. És un dels productes que més cal vigilar si es volen mantenir les taques a ratlla.

Això es deu als tanins que conté, una substància que decolora les dents i els dóna una aparença més fosca. "Es pot gaudir de tant en tant d'una copa de vi, però, un cop més, la correcta higiene bucal després del seu consum és fonamental", ha recomanat l'experta.

5. Vi blanc. Tot i que no causa efectes tan notoris com els del vi negre, la seva acidesa pot provocar també un enfosquiment de l'esmalt dental.

6. Refrescs. Un truc perquè el seu impacte sigui menor és utilitzar una palleta perquè el contacte de la beguda amb les dents sigui menor.

7. Cafè i te. És habitual acabar els àpats amb un cafè o un te, però cal tenir en compte que tots dos contenen tanins, el que afavorirà l'aparença més fosca de la dentadura.

A més, poden alterar l'equilibri de la flora bacteriana i afavoreixen la formació de plaques de tosca. "Barrejar-los amb llet minimitzarà el seu efecte", ha recomanat l'odontòloga.



Blanquejament dental

L'eliminació d'aquestes taques a través d'blanquejaments és una de les solucions més buscades. De fet, és el tercer tractament d'estètica més demandat per darrere de les higienes dentals i la reconstrucció de peces, segons l'Estudi Sanitas de Salut Bucodental 2019. En l'actualitat, el 11 per cent dels tractaments estètics en adults són blanquejaments.

En aquest sentit, el Consell de Dentistes alerta del perill que pot tenir per a la població usar aquest tipus de productes sense la "necessària" supervisió i prescripció d'un odontòleg.

Els riscos més destacats, segons l'organisme, són cremades, alteracions en les mucoses o sensibilitat dental. Els experts adverteixen que aquests efectes augmenten com més gran és la concentració de l'agent blanquejant, així com com més freqüent i prolongat en el temps sigui el tractament.

A més, en cas que es produeixin algunes d'aquestes alteracions, cal que el pacient rebi el tractament i les pautes odontològiques adequades, aconsellen des del Consell de Dentistes.