Retiren productes infantils Modilac per sospita de salmonel·losi

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) està controlant la retirada del mercat de productes de la marca Blemil Plus 1 arròs, de 400g i Blemil Plus 2 arròs, 400g de venda exclusiva a farmàcies, amb data de consum preferent anterior a febrer de 2021, així com productes de la marca Modilac no distribuïts a l'estat espanyol.

Tot i que no hi ha cap cas a Espanya, aquesta decisió s'ha pres per "precaució" després que l'ASPCAT hagi rebut una notificació de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) de la retirada a França de fórmules infantils a base d'arròs marca Modilac, fabricades per una empresa espanyola i distribuïdes per l'empresa francesa Sodilac, associades a un brot de salmonel·losi a França, Bèlgica i Luxemburg. Salut indica que l'empresa Laboratorios Ordesa, SL ja ha procedit a la retirada del mercat del productes implicats.

Les investigacions realitzades a les instal·lacions on s'elaboren aquests productes per part de les autoritats competents de la comunitat autònoma no han indicat cap resultat positiu a 'Salmonel·la poona'.

Com a mesura de precaució ASPCAT recomana als consumidors que tinguin a la seva llar els productes indicats anteriorment, que s'abstinguin d'utilitzar-los i els retornin als punts de venda. Laboratorios Ordesa, SL ha habilitat el telèfon 900180873 per resoldre dubtes als consumidors.