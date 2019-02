Per què s´engrogueixen les dents?

Amb el pas del temps a moltes persones se'ls engrogueixen les dents, el que s'allunya a l'ideal estètic. Hi tenen molt a veure els nostres hàbits i la ingesta de determinades substàncies, com l'alcohol, alguns refrescs, el cafè, el te, o el vi negre.

"L'alcohol és un dels factors de risc per al càncer oral i altres patologies de la boca. El cafè tampoc ha demostrat ser un agent saludable en aquest camp. Per tant, i igual que altres organitzacions mèdiques i odontològiques internacionals, només podem recordar que s'ha de fer un consum moderat d'aquests productes. a més, tant el cafè com el vi, o alguns refrescs que poden acompanyar begudes alcohòliques, no són només perjudicials per a la salut de la boca, sinó també per la seva estètica, i tendeixen a esgrogueir la dentadura ", adverteixen des de la Fundació Dental Espanyola.

La Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units recorda també que els gens poden influir sobre el color de les dents, així com altres factors, que van des malalties fins a factors ambientals, o infeccions.

En concret, cita que les malalties hereditàries poden afectar el gruix de l'esmalt o el seu contingut de calci o proteïna, la qual cosa pot causar canvis del color. "Les malalties metabòliques poden causar canvis tant en el color com en la forma de les dents. Al seu torn, els fàrmacs i medicaments presos per la mare durant l'embaràs, o pel nen durant el temps del desenvolupament de les dents, poden causar canvis en el color i en la duresa de l'esmalt ", precisa.

En una entrevista amb Infosalus, el doctor Carlos Oteo Morilla, membre de la junta directiva de la Societat Espanyola de Pròtesis Estomatològica i Estètica (SEPES) assenyala que el engroguiment de les dents és un procés "normal" i "freqüent" entre la població .

"La dentina (capa que cobreix la part interna de la dent) és la que dóna el color groc a les dents. Cada persona té les dents d'un color i aquestes es poden esgrogueir amb el pas del temps.Hi ha persones que són addictes al te, al vi negre, o al tabac i als quals també se'ls pigmenten les dents. Les causes d'engroguiment poden variar des dels hàbits de cada un, fins a les 'parafuncions' que una persona tingui a la boca, com el carrisquejar de dents", indica.

En concret, aquest expert en blanquejament i altres tractaments relacionats amb l'estètica dental esmenta que cal diferenciar dos tipus de causes de l'engroguiment de la dentadura:

- El procés natural: Aquell que té lloc pel desgast de l'esmalt, que fa que es vegi més la dentina, que és la que dóna el color groc a les dents. En ser l'esmalt més prim es veu més la dentina, i per tant, com més polida està la dent, més groga es veurà. Aquest seria el cas, per exemple, de les persones que carrisquegen les dents durant la nit (bruxisme).

- Per la ingesta de substàncies: Els productes que tenyeixen les dents tenen unes partícules, els 'cromòfors', responsables d'alterar el color de les dents a causa de la seva peculiar forma de reflectir la llum.

Per això el doctor Oteo Morilla subratlla que no tots els casos d'engroguiment dental són susceptibles d'un tractament de blanquejament dental. "Hi ha persones amb dents grogues i no es pot fer res per blanquejar", precisa. Així, indica que "el blanquejament dental és una neteja interna de la dent, alliberant-la de les partícules anteriorment esmentades, i deixant el seu color natural de nou visible".

El membre de SEPES avisa al seu torn de l'ús de productes que diuen ser blanquejadors dentals i recorda que des de 2011, per llei a Espanya, no es poden vendre pastes dentals blanquejadores. Per això, adverteix que totes aquelles que es venen en supermercats no ho són, excepte en farmàcies, en concentracions tan baixes que no tenen pràcticament utilitat com a tractament. "Les pastes que diuen blanquejar les dents porten abrasius que desgasten l'esmalt, i això és el que fa que semblin més blancs", puntualitza.

"Tothom sap que fumar i les substàncies abans esmentades tenyeixen, però la gent no sap que el blanquejament dental no es compra a les farmàcies. Ha d'estar diagnosticat i receptat per un odontòleg. El blanquejament dental que realitza un expert neteja aquests 'cromòfors' que hi ha dins de la dent, a causa dels nostres hàbits, però si es tracta d'unes dents grogues estructuralment no hi haurà possibilitat de blanquejar", sentencia aquest expert.